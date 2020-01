Die Ameos-Kliniken im Salzlandkreis und in der Börde befinden sich in einem unbefristeten Streik. Auch in Schönebeck wird gestreikt. Foto: Jan Iven

Streikende der Krankenhäuser im Salzlandkreis und in der Börde kommen kommenden Mittwoch in die Landeshauptstadt.

Staßfurt/Schönebeck l Die Gewerkschaft Verdi plant am kommenden Mittwoch im Zuge der unbefristeten Streiks an den Ameos-Kliniken eine Großdemo in Magdeburg. Die einzelnen Streiks an den Standorten werden dann in der Landeshauptstadt zusammengezogen. Los geht es am Mittwoch um 10 Uhr am Schleinufer. 12 Uhr wird es eine Kundgebung am Alten Markt geben. Auch am Domplatz ist eine Kundgebung geplant.

In dieser Woche haben jeden Tag im Schnitt 500 Angestellte von Ameos an den Standorten Aschersleben, Bernburg, Haldensleben, Schönebeck und Staßfurt ihre Arbeit niedergelegt. Die Angestellten fordern eine Angleichung der Löhne auf Tarifniveau. Ameos blockt alle Verhandlungsaufforderungen ab. Am Donnerstag hatte Verdi-Verhandlungsführer Bernd Becker den neuen Regionalgeschäftsführer Frank-Ulrich Wiener zum zweiten Mal in dieser Woche zu Verhandlungen aufgefordert. „Es gab keine Reaktion“, so Becker.

Der Salzlandkreis gab am Freitag bekannt, dass Landrat Markus Bauer (SPD) sich nächste Woche erstmals mit dem neuen Regionalgeschäftsführer Frank-Ulrich Wiener trifft. „Für mich ist wichtig, dass ausnahmslos alle Standorte im Landkreis eine sichere Perspektive haben“, so Bauer. Er forderte die Streitparteien dazu auf, sich endlich an einen Tisch zu setzen.

Am Montag ist die Integrationsbeauftragte des Landes Susi Möbbeck (SPD) in Haldensleben. SPD-Fraktionschefin Katja Pähle spricht in Schönebeck mit den Streikenden. Ebenfalls am Montag strahlt der MDR um 22.05 Uhr die MDR-Talkrunde „Fakt ist“ aus mit dem Thema „Patient Krankenhaus“. Unter anderem werden die Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) und Axel Paeger, Vorstandsvorsitzender der Ameos-Gruppe, zu Gast sein.

Unterdessen gehen die unbefristeten Streiks an den Standorten am Montag weiter.