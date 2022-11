Ameos: Mitarbeiter im Krankenhaus frustriert - Corona-Pflegebonus kommt nicht allen zugute

Ende Oktober wurde bei den Ameos-Kliniken der Corona-Pflegebonus für Arbeitnehmer ausgezahlt, die am Bett mit Corona-Patienten gearbeitet haben. Etwa 25 bis 30 Prozent der Mitarbeitenden auf den Stationen haben laut Gesetz kein Geld bekommen, obwohl sie ebenfalls im Kontakt mit Corona-Patienten waren.

Die Corona-Stationen waren teilweise auch in den Kliniken im Salzlandkreis stark belegt. Die Vorkehrungen für das Personal waren währenddessen sehr hoch.

Staßfurt/Schönebeck - In multiplen Krisenzeiten nimmt auch das Wort Corona wieder einen größeren Raum ein. Im Salzlandkreis gab es in den vergangenen sieben Tagen laut Robert Koch-Institut 449 Fälle. Immer wieder gibt es auch schwere Fälle, die zu einem Aufenthalt im Krankenhaus führen. In den vergangenen beiden Wintern waren die Mitarbeiter im Krankenhaus deshalb dabei schwer gefordert, die psychische und physische Belastung groß.