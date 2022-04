Ameos: Verstorbene aus Hecklingen zu Termin ins Krankenhaus Aschersleben gebeten

Ende Juli verstirbt eine Rentnerin aus Hecklingen im Krankenhaus in Aschersleben. Sechs Wochen später bekommt sie einen Brief. Sie soll zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. Ameos entschuldigt sich und erklärt es mit einem Fehler.

Hecklingen/Aschersleben - Es ist Mitte Juli. Das ältere Ehepaar hatte in seiner Wohnung in Hecklingen gerade gefrühstückt, als der Unfall passierte. Die 87-jährige Frau stürzt in der Küche und bricht sich den rechten Oberarm. Die Frau ist noch ansprechbar, hat aber Schmerzen, der Krankenwagen wird gerufen. Sie wird mit dem Notarzt nach Aschersleben ins Ameos-Klinikum gefahren und noch am gleichen Tag operiert, so erzählen es ihr Mann und Sohn im Nachgang. „Zusätzlich wurde ein Infarkt diagnostiziert und eine Herzkatheteruntersuchung eingeleitet“, teilt Ameos mit.