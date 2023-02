Entwarnung nach Großeinsatz Ammoniak-Alarm in Nienburg: Einwohner mussten Türen und Fenster geschlossen halten

Zur Turnhalle an der Grundschule wurden die Einsatzkräfte am Dienstagmorgen gerufen. Einwohner mussten Türen und Fenster geschlossen halten. Was hinter dem Alarm steckte.