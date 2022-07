Ampel am Real in Staßfurt wird noch benötigt

Die Ampelanlage in Staßfurt, Höhe Realmarkt, wird laut Landesstraßenbaubehörde noch benötigt. Real ist zwar geschlossen. Fressnapf, Takko und auch die Autowaschanlage sind auf dem als Gewerbepark geführten Gelände aber nach wie vor in Betrieb. Selbst der Postbriefkasten am einstigen Haupteingang des Supermarkts.

Foto: Falk Rockmann