Der Einbruch in ein Unseburger Wohnhaus wurde am Amtsgericht Aschersleben verhandelt. Foto: Franziska Richter

Weil er bei seinem Chef zuhause in Unseburg Schmuck im Wert von 6000 Euro geklaut hatte, stand ein junger Bauarbeiter jetzt vor Gericht.

Unseburg l Am Amtsgericht Aschersleben wurde jetzt ein Fall verhandelt, bei dem ein Bauarbeiter seinen Chef in Unseburg beklaut haben soll. Der junge Mann aus Schönebeck soll am 27. Dezember 2016 in das Wohnhaus seines Chefs in Unseburg eingebrochen sein, in dessen Baufirma er erst ausgebildet wurde und für die er später als selbständiger Auftragnehmer tätig war. Der Angeklagte hatte gewusst, dass der Chef und seine Frau über den Jahreswechsel auf Kreuzfahrt waren. Im Haus kannte er sich auch gut aus. Der junge Mann war früher durch kleinere Jugenddelikte wie Diebstahl und Drogenbesitz aufgefallen.

Vor der Tat auffällig geparkt

Der junge Mann, der einen Komplizen dabei hatte, verhielt sich vor der Tat allerdings so auffällig, dass er von Zeugen gut gesehen werden konnte. Eine Frau, die in derselben Straße in Unseburg wohnt, verfolgte alles aus nächster Nähe mit. Mit seinem Auto parkte er in einer Parktasche direkt vor ihrem beleuchteten Wohnzimmer. Vom Sofa aus sah die Zeugin, wie die beiden Täter eine halbe Stunde lang im Auto saßen, das Licht an und aus machten und mit ihren Handys spielten, sodass die Gesichter gut beleuchtet waren. Dann stiegen sie aus, zogen sich Sturmhauben über und marschierten zu dem Haus. Die Zeugin schickte ihren Mann hinaus, um Fotos vom Auto und Kennzeichen zu machen. Die Polizei zu rufen, verbot er ihr mit den Worten „Wir sollen uns nicht einmischen“. Als die Diebe nach einer Dreiviertelstunde zurückkamen, hatten sie etwas unter ihren Pullovern versteckt.

Die Zeugin meldete sich am nächsten Tag bei Verwandten des Ehepaares. Der 77-jährige Vater des geschädigten Bauunternehmers, der sich um Aquarium und Blumen kümmern sollte, fand das Haus durchwühlt und auf den Kopf gestellt vor. Die Terrassentür war offenbar mit einem Schraubenzieher aufgebrochen worden. Bargeld, Schmuck, Uhren, Ringe und ein Tablet im Gesamtwert von 5165 Euro waren weg. Das bestohlene Ehepaar erfuhr übers Handy vom Einbruch, der Urlaub war gelaufen.

Zeugin erzählt Betroffenen alles

Weil die Zeugin dem Ehepaar später die Fotos des verdächtigen Autos zeigte – es war das Auto des Angeklagten, das sie gut kannten –, war für das Unternehmerpaar schnell klar, wer dahinter steckte. Vor allem weil sie den Angeklagten „wie einen zweiten Sohn behandelt“ und „ihn zur Selbständigkeit verholfen haben“, sind sie bis heute sauer. Direkt nach der Tat folgten wütende Anrufe, seine Aufträge konnte der junge Mann vergessen.

Dennoch: Der Zeugin wurden erst eineinhalb Jahre später, als der Fall aufgearbeitet wurde, acht Fotos vorgelegt, um den Täter zu identifizieren. Das war für den Richter viel zu spät, um noch jemanden wiedererkennen zu können. Als Beweis reichte das am Amtsgericht Aschersleben nicht aus.

Außerdem hatten sich die Bestohlenen – wegen des Autos und sicherlich zu Recht – sofort nach dem Einbruch auf den jungen Mann als Dieb eingeschossen und der Zeugin seinen Namen genannt und ihr eventuell Fotos gezeigt. Auch wenn alles daraufhin deutete, dass er der Täter ist, musste er freigesprochen werden.