Auf dem Staßfurter Neumarkt findet über Pfingsten ein Autokino mit aktuellen Kinofilmen statt.

Staßfurt l Für das neue Angebot haben sich Stadtwerke Staßfurt, Wobau Staßfurt und Salzlandsparkasse als Sponsoren zusammengetan. Organisiert wird die Aktion bei den Stadtwerken.

Es sollen am 29., 30. und 31. Mai je zwei Vorstellungen, ab 21 und ab 0 Uhr, laufen. Welche Filme es genau werden, entscheidet sich noch über den Filmverleih. In Frage kommen dabei die Filme „Bad Boys for Life“, „Jumanji: The Next Level“, „Joker“, „Das perfekte Geheimnis“, „Nightlife“ und für die „Horror-Nacht“ am Pfingstsamstag „Annabelle 3“.

Maximal 120 Autos pro Vorstellung

Es werden pro Vorstellung 120 Autos auf dem Neumarkt zugelassen, die von Ordnern ihre Plätze zugeteilt bekommen. Spezielle Hygieneauflagen werden von den Behörden noch erlassen. Der Ton kommt über das Radio ins Auto. Ein Ticket für ein Auto mit zwei Personen kostet je 18 Euro (plus 1,50 Euro Gebühr für den Vorverkauf). Jede weitere Person im Auto zahlt fünf Euro. Maximal sind meist fünf Personen pro Auto erlaubt, hier spielt die KfZ-Zulassung eine Rolle. Nächste Woche wird der Ticketverkauf freigeschaltet und online über die Webseiten der drei Sponsoren erreichbar sein, eine Info dazu folgt.

Die Aktion ist bei den Stadtwerken Staßfurt entstanden, als der Hecklinger Stadtrat Roger Stöcker den Mitarbeitern eine Eistorte als Dankeschön für die Arbeit in der Krisenzeit vorbeibrachte und ein Autokino vorschlug. „Wir haben die Idee aufgenommen und arbeiten seit Ostern daran“, erklärt Eugen Keller, Geschäftsführer bei den Stadtwerken Staßfurt.

„Es war schnell klar, dass wir die Kosten trotz Ticketverkauf nicht allein stemmen können. Deswegen haben wir die kommunale Familie mit Stadtwerken, Wobau und die Salzlandsparkasse als Sponsoren ins Boot geholt“, so Keller.

Abwechslung in der Krise

Diese waren sofort dabei. „Wir wollen den Staßfurtern in der Krise etwas bieten“, erklärt Hans-Michel Strube von der Salzlandsparkasse. „Den Bürgern ein wenig Abwechslung zu verschaffen, dazu sehen wir uns verpflichtet“, fügt Ralf Klar von der Wobau hinzu.

Jede Menge Organisation steckt hinter dem Autokino: Leinwand-Verleih, Ordner, Sicherheitsleute, Genehmigungen bei drei verschiedenen Ämtern und Catering über den Staßfurter Gewerbeverein. Vor allem der zertifizierte Ticketverkauf und der Filmverleih kosten wahrlich ein Vermögen.