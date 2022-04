Pandemie Angst, Depression, Essstörung: Wie sich Corona im Salzlandkreis auf Kinder auswirkt

Lockdown, Homeschooling, soziale Distanz: Die Pandemie hat Kinder und Jugendliche belastet. In der Lebensqualität. Und in der psychischen Gesundheit. In der Netzwerkkonferenz zum Thema Kinderschutz und Frühe Hilfen dreht sich alles um den Corona-Alltag.