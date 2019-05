Anlieger in Förderstedt und Umgebung bangen wegen Motorradrennen um Leib und Leben.

Förderstedt l „An schönen Tagen, meist an den Wochenenden, finden hier seit Wochen schon Motorradrennen statt“, wenden sich besorgte Bürger von Förderstedt, Üllnitz und Glöthe an den „Salzland-Kurier“. Es werde keine Rücksicht genommen auf Fußgänger, Radfahrer oder gar spielende Kinder, so dass es oft schon fast zu Unfällen gekommen ist. Betroffen seien die Landesstraße 63 zum Umspannwerk Förderstedt und der Abzweig des Radweges zum Wohngebiet Hinter den Gärten. Selbst in den Abendstunden werde gerast.

„Wir sehen hier sogar eine noch größere Gefährdung, sobald die Saison am Albertinesee wieder los geht und wesentlich mehr Kinder diese Wege benutzen“, sagen die Anlieger. Sie nennen ihre Namen aus Angst vor Repressalien nicht. Aber die von Lärm teilweise bis in die Nacht stark betroffenen Straßen: In Förderstedt seien es die Alte Üllnitzer Straße, Hinter den Gärten und die Kirchhofstraße sowie die Karl-Marx-Straße in Üllnitz.

In einem Schreiben an die Stadtverwaltung bitten die besorgten Bürger darum, Abhilfe zu schaffen, bevor es zu Unfällen oder Auseinandersetzungen kommt.

Im Staßfurter Rathaus sind die Sorgen derweil ebenfalls angekommen – und ebenfalls anonym. „Das Schreiben der besorgten Anlieger haben wir zuständigkeitshalber an die Polizei weitergeleitet“, hieß es aus dem Ordnungsamt. Für illegale Motorradrennen, die zum „fließenden Verkehr“ zählen, sei grundsätzlich die Polizei zuständig.

Das Polizeirevier Salzland bestätigt den Eingang. Polizeisprecher Marco Kopitz kündigt an, die Sache den Regionalbereichsbeamten mitzugeben, die jetzt erstmal „Klinken putzen“ müssten.

Problem: Bei anonymen Hinweisen würden gewisse Informationen fehlen, die bei Ermittlungen sehr hilfreich wären. „Dann sind die Kollegen oft umsonst draußen“, so Kopitz. Der Verdacht bestehe jedenfalls, dass es sich um Motocross-Maschinen handele, mit denen die Fahrer ohne Kennzeichen unterwegs seien. Hinzu komme meist, dass auch kein Führerschein vorgelegt werden kann.

Solche Wege wie beschrieben sind tatsächlich Landwirtschafts- und Forstfahrzeugen vorbehalten und demzufolge „als Normalbürger“ nicht zu benutzen, erklärt Marco Kopitz. Das betreffe auch Wald- und Wiesenwege, erst recht Deiche.

Legale Crossrennen fahren auf präparierten Strecken mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden – dafür gibt es Möglichkeiten auch im Salzlandkreis, nämlich mit Motorsportclubs wie in Westeregeln und Nienburg. Sie sind zu kontaktieren über www.mc-westeregeln.de beziehungsweise www.mc-nienburg.de