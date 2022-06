Ansturm auf Testzentrum in Staßfurt

Auch am späten Donnerstag Nachmittag war das Testzentrum in Staßfurt gut besucht. Der Betreiber hat jetzt das Personal aufgestockt, um dem Ansturm gerecht zu werden.

Staßfurt - Seit dem Mittwoch gelten auch in und um Staßfurt die neuen Corona-Regeln. Am Arbeitsplatz, in Bus und Bahn oder bei Friseuren gilt 3G. In anderen Bereichen gilt 2G oder sogar 2G+. Für viele heißt das: Sie müssen sich öfter testen. Ungeimpfte täglich, wenn sie ihren Arbeitsplatz aufsuchen.