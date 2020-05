Für den Hohenerxlebener Schlosspark wurde eine Sanierungspause verhängt.

Hohenerxleben/Staßfurt l Zwei Millionen Euro – zu hundert Prozent gefördert – kostet die Sanierung des Schlossparks Hohenerxleben. Unter anderem, um alte Sichtachsen wieder herzustellen, wie sie dereinst angelegt wurden – und um die Verkehrssicherheit des öffentlich begehbaren Landschaftsparks zu gewährleisten.

Alles lange diskutiert, beschlossen und der Öffentlichkeit vorgestellt.

Nachdem nun eine Firma nach Auftragserteilung durch die Stadt im zeitigen Frühjahr begonnen hatte mit den Arbeiten, verhängte die untere Naturschutzbehörde des Salzlandkreises nach Feststellungen der ökologischen Baubegleitung jetzt eine Pause dafür.

Bilder Die R1-Umleitung ist schon länger eingerichtet. Die Vollsperrung zwischen Schloss und Apfelwiese gilt auch für Fußgänger. Foto: Falk Rockmann



Zum Sachstand der Arbeiten kam die Stadt in diesem Beitrag vom 29. April zu Wort. Zwischenzeitlich hatte sich allerdings die Natur schneller entwickelt, als es der...



Das ärgert Ortsbürgermeister Siegfried Klein (CDU). „Bei so einem teuren Auftrag stellt sich doch die Frage, warum die Arbeiten nicht termingemäß durchgeführt und abgeschlossen wurden“, schimpft Klein. Vor allem aber, warum die Einhaltung dieses Zeitplans nicht vom Auftraggeber, sprich der Stadt, kontrolliert worden sei.

„Abgesehen davon, dass der Park momentan zwischen Schloss und Apfelwiese gesperrt ist, möchte ich an die Folgeschäden, die durch die eingesetzte schwere Technik an den Wurzeln der stehen gebliebenen Bäume angerichtet wurden, gar nicht denken. Diese Folgeschäden werden in fünf/sechs Jahren zu sehen sein“, meint der Ortsbürgermeister.

Nun war die Natur offensichtlich schneller als der Terminplan für die Arbeiten im Park.

Stadt: Kein Schaden, sondern Gewinn für Natur

Der Abtransport der bereit liegenden Holzstapel sollte ursprünglich bis Anfang Mai erledigt sein. Jedenfalls nach einer von Mitte April stammenden Mitteilung der Stadt (Salzland-Kurier berichtete). Doch zwischenzeitlich hatten zwei Bussardpärchen ihre Horste besetzt, nisteten sich Singvögel sogar in die Holzschober ein. Nach Ostern wurde deshalb besagte Arbeitspause verhängt.

In einer Pressemitteilung der Stadt von Ende April heißt es nun, etwa zwei Wochen später: „Da eine Aufsplittung der Beräumung keinen echten Vorteil bringt, wurde vereinbart, die Arbeiten im Schlosspark bis Anfang Juli ruhen zu lassen.“ Dann werde gemeinsam vor Ort die Entwicklung der Vogelbrut beurteilt und entschieden, wann es weitergeht.

„Spätestens im August soll dann Baufreiheit für die Folgearbeiten, zum Beispiel die Teich- und Grabensanierung, bestehen, deren Vergabe aktuell vorbereitet wird.“

Auch wenn es vielleicht kein schöner Anblick sei, „ein zeitlicher und finanzieller Schaden entsteht dadurch nicht und die Natur gewinnt“, argumentiert die Verwaltung.

Fakt ist: Bis zum Abschluss aller Arbeiten im kommenden Jahr bleibt der Schlosspark eine Baustelle. Die Stadt Staßfurt setzt deshalb auf das Verständnis, „dass die Nutzung der Anlage bis dahin eingeschränkt werden muss und bittet um Beachtung der Hinweistafeln“, die dieser Tage aufgestellt werden.