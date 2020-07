Ein Falkenpärchen hat sich den Turm der St.-Vitus-Kirche in Güsten als Wohnung ausgesucht.

Güsten l „Wahrscheinlich zu Pfingsten sind sie geschlüpft“, berichtet Sylvia Büchtemann hocherfreut über den immerhin sechsfachen Nachwuchs unterm Kirchturmdach.

Da waren gerade drei Monate vergangen, nachdem sie und ihr Sohn Hannes im Einvernehmen mit der Kirchengemeinde einen Nistkasten in einem Turmfenster der St.-Vitus-Kirche installiert hatten. Die neue Behausung gefiel offensichtlich und wurde sofort von einem Turmfalken-Pärchen angenommen.

Mutter und Sohn Büchtemann, die die gefiederte Attraktion des Gotteshauses dann auch als Erste entdeckt hatten, verfolgen das Wachsen und Gedeihen der Turmfalken von Anfang an und nahmen auch regelmäßig Fotos auf, wie man neben- stehend sehen kann.

Im Turm der über 400-jährigen St.-Vitus-Kirche zog das Leben ein.



Das Gelege gab bereits Anlass zur Vorfreude.



So entwickelt zeigten sich die jungen Greifvögel bereits bei ihrer Beringung durch den Unseburger Ornithologen Joachim Lotzing.



Falken sind Mäusejäger.



Sylvia Büchtemann



Hannes Büchtemann



Aus dem Gelege wurden putzige Wollknäuel. Aus der „Wolle“ wurden Federtiere. Mittlerweile sind die Greifvögel beringt. „Das hat Joachim Lotzing aus Unseburg im Auftrag der Vogelschutzwarte Hiddensee erledigt“, berichtet die Gemeinde-Küsterin und erklärt den Grund: „Das soll als Nachweis dienen, wo Jungvögel bleiben, um Zusammenhänge in Bestandsveränderungen und Wanderungen zu erkennen.“

Die ganze Zeit über sei es sehr spannend und interessant gewesen, die Turmfalken lieben, leben und wachsen zu sehen. Die Freude über die gefiederten Gäste und ihren Nachwuchs ist jedenfalls riesig.

„Als naturbegeisterte Menschen freuen wir uns sehr darüber, denn wir empfinden es auch persönlich als sehr wichtig, Wildtieren unserer Heimat zu helfen“, meint Sylvia Büchtemann.

Sie habe bereits auch Vögeln, Fledermäusen, Insekten, Amphibien, Reptilien und Klein- säugern in ihrem naturnahen Garten Wohn-, Brut- und Futterplätze geschaffen.

„Vielleicht findet der Artenschutz in unserer Heimat noch viele weitere Unterstützer“, hofft die Güstenerin, die übrigens in der Kirchengemeinde auch für die Bautätigkeiten an der St.-Vitus-Kirche verantwortlich zeichnet.

„Natur- und Artenschutz findet nicht irgendwo statt, sondern vor der eigenen Haustür“, ist sie überzeugt.

Im Hinterkopf hat Sylvia Büchtemann bei ihrem Bemühen auch das Ansinnen des Naturschutzbundes Deutschlands (NABU), der sich mit der Aktion „Lebensraum Kirchturm“ für die Sicherung von Nistplätzen einsetzt und sich stark macht „für ein ungestörtes Miteinander von Mensch und Tier. Denn viele Arten leiden darunter, dass Brutmöglichkeiten in den Siedlungen zunehmend verloren gehen“, weiß die Naturfreundin.

Ziel der genannten Aktion sei es, die Brutstätten für Vögel und Fledermäuse zu erhalten und Kirchtürme wieder als Lebensraum zu öffnen, indem dort neue Nistkästen angebracht werden.

„Seitdem der NABU dieses Projekt 2007 zusammen mit dem Beratungsausschuss für das Deutsche Glockenwesen gestartet hat, wurden schon 1079 Kirchen in Deutschland für ihren Artenschutz-Einsatz mit der Plakette ,Lebensraum Kirchturm‘ ausgezeichnet“, hat sich Sylvia Büchtemann informiert. Und die Güstener Küsterin ist natürlich stolz, wenn sie sagen kann: „Auch wir haben diese Plakette vom NABU erhalten.“

Schäden am Kirchbauwerk übrigens würden die Falken natürlich nicht verursachen. „Sie leben nur in den dafür vorgesehenen Nistkästen und können nicht in den Innenraum gelangen“, versichert die Küsterin, „Unsere Turmfalken sind tatsächlich eine Attraktion.“ Und zudem garantiert sehr gute Mäusejäger.

Turmfalken, Mauersegler, Dohlen, Fledermäuse oder auch Schleiereulen nutzen Kirchtürme und andere Gebäude in Siedlungsgebieten als Ersatz für natürliche Bruthöhlen in Felsen oder Bäumen (Quelle: Naturschutzbund Deutschland).