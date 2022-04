Ärztemangel: In Staßfurt mit Headhuntern zu Hausarztkollegen

In Hecklingen wurde zuletzt Alarm geschlagen. Es gibt keinen einzigen Hausarzt mehr . Im gesamten Salzlandkreis fehlen gut 20 Hausärzte. Es gibt allerdings auch Lichtblicke wie in Güsten und Staßfurt. Lösungswege sind dennoch stark gefragt. Sogar Headhunter helfen.

Dr. Andreas Heller ist froh, nach drei Jahren Suche in Dr. Izabella Tóth eine sehr gute Kollegin für seine Güstener Praxis gefunden zu haben.

Staßfurt/Güsten/Hecklingen - Als eines der dringendsten Probleme sieht der Hecklinger Bürgermeister Uwe Epperlein (WGH) die Hausarzt-Situation in der Stadt. Seit dem Tod der einzigen noch praktizierenden Hausärztin sind die Einwohner gezwungen, sich an Praxen andernorts zu wenden. Doch auch die warten nicht unbedingt auf immer mehr neue Patienten, gerade in der gegenwärtigen Corona-Zeit.