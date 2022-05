Arztpraxis in Hecklingen bundesweit ausgeschrieben - Förderung bis zu 60.000 Euro

Die hausärztliche Versorgung in Hecklingen und in der Stadt Staßfurt ist nach Einschätzung der Kassenärztlichen Vereinigung angespannt, weil es in den letzten Jahren zunehmend schwieriger geworden ist Hausarzt- praxen nachzubesetzen.

Die ehemalige Arztpraxis von Elke Seidenberg in der Hermann-Danz-Straße 28 ist bis auf Weiteres geschlossen. Foto: René Kiel

Hecklingen/Staßfurt - Um die Suche nach einem Nachfolger für die verstorbene Ärztin Dipl.-Med. Elke Seidenberg in Hecklingen zu unterstützen, hat die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt (KVSA) eine sogenannte Sicherstellungspraxis, verbunden mit der Möglichkeit der Zusage einer Mindestumsatzgarantie, bundesweit ausgeschrieben.

„Darüber hinaus ist aufgrund der Feststellung drohender Unterversorgung durch den Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen eine Förderung von bis zu 60 000 Euro für eine Niederlassung in Hecklingen und bis zu 10 000 Euro für eine Anstellung möglich“, teilte die Sprecherin der KVSA Heike Liensdorf auf Anfrage der Staßfurter Volksstimme mit. „Mit der Möglichkeit der Inanspruchnahme entsprechender Fördermittel wird für interessierte Hausärzte ein Anreiz gesetzt, sich für eine Tätigkeit in Hecklingen zu entscheiden“, fügte sie hinzu.

Termine werden vermittelt

Wenn ehemalige Patienten von Elke Seidenberg ein akutes gesundheitliches Problem bekommen oder Verordnungen, zum Beispiel von Medikamenten, benötigen, bevor sie einen neuen dauerhaften Hausarzt finden konnten, können sie sich an die Rufnummer 116117 wenden. „Dort wird ihnen ein Behandlungstermin bei einer Hausarztpraxis vermittelt. Falls der Wunsch besteht, dauerhaft in dieser Praxis aufgenommen zu werden, kann im Rahmen dieses vermittelten Termins mit der Praxis abgestimmt werden, ob die Möglichkeit besteht“, sagte Heike Liensdorf. Auf die Patientenakten eingehend, sagte sie, die Herausgabe könne nur durch den vom zuständigen Amtsgericht festgestellten Erben oder einen bestellten Nachlassverwalter erfolgen.

In diesem Zusammenhang verwies sie darauf, dass die KVSA und die Stadt Staßfurt im Jahr 2018 einen Kooperationsvertrag zur gegenseitigen Unterstützung bei der Sicherstellung der ambulanten medizinischen Versorgung geschlossen haben. Aufgrund dessen habe man eine Vereinbarung mit einem Arzt in Weiterbildung treffen können, der von der Stadt Staßfurt während der Weiterbildungszeit zusätzlich zur Förderung der KVSA ein Stipendium erhält. Er habe sich bereits festgelegt, eine hausärztliche Tätigkeit innerhalb der Stadt Staßfurt aufzunehmen.

Stipendien sollen Hausärzte locken

Liensdorf: „Die KVSA hat darüber hinaus zahlreiche weitere Fördermaßnahmen auf den Weg gebracht, um perspektivisch die Versorgung im ländlichen Raum sicherzustellen. Medizinstudenten können ein Stipendium in Anspruch nehmen, wenn sie sich verpflichten, in einer Region mit Versorgungsbedarf tätig zu werden. Insgesamt konnten seit Einführung des Programms im Jahr 2010 bisher 170 Stipendien vergeben werden. 15 Stipendiaten haben ihre hausärztliche Tätigkeit bereits aufgenommen und 74 weitere befinden sich derzeit in der Facharzt-Weiterbildung.“

Weiterhin fördere die KVSA praktische Studienzeiten, unter anderem das Praktische Jahr, wenn die Zeiten in Arztpraxen absolviert werden. Ziel sei es, die Studenten so zeitig wie möglich mit der Struktur und Versorgung im ambulanten Bereich bekannt zu machen. Das gelte auch für die Veranstaltungen, in denen Studenten und niedergelassene Ärzte zusammenkommen. Die Facharzt-Weiterbildung werde im Bereich der Allgemeinmedizin und weiteren Fachgebieten gefördert.