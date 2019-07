Der Hakel bei Nacht: In Cochstedt ist es nachts auch wirklich dunkel. Das bietet beste Voraussetzungen für Himmelsbeobachtungen. Dieser Vorteil ist eine ideale Standortbedingung. Foto: Astronomische Gesellschaft Magdeburg

Der "Spendenstern" leuchtet noch nicht. Die Stadt Hecklingen bewirbt sich um 75.000 Euro Zuschuss. Es fehlen aber weitere 25.000 Euro.

Cochstedt l Weil nachts in Cochstedt fast überall auf dem Land die Lichter ausgehen, ist der Ort und sein Umland prädestiniert für Himmelsgucker.

Deshalb haben Experten der Landeshauptstadt hier den Bau einer Sternwarte mit Mega-Teleskop vorgeschlagen. Das wäre für das kleine Cochstedt und die ganze Region eine große Attraktion, sagen nicht nur Astro-Fans, sondern auch Bürger, die hier wohnen.

Gesamtkosten liegen bei 100.000 Euro

Nachdem sich die Astronomische Gesellschaft Magdeburg (AGM) den kleinen Hakelort als idealen Standort ausgesucht hat, weil der passende Ort für ein Großteleskop – das hat der Verein als Dauerleihgabe erhalten – gesucht wurde, steht und fällt das Vorhaben jetzt mit der Finanzierung.

Und die Bemühungen um Geld – insgesamt werden 100.000 Euro zum Umbau eines alten Trafohäuschens benötigt – gehen jetzt weiter. Die Stadt Hecklingen und der Verein wollen sich um Fördermittel bemühen. Chancen 75 Prozent der Kosten als Zuschuss zu erhalten, verspricht das Programm Leader der Europäischen Union. „Wichtig ist, wir müssen bis zum 1. August unseren Projektsteckbrief einreichen“, teilt Bauamtsleiterin Mandy Konew mit. Dieser sei mit der AGM schon abgestimmt worden. „Der Bau der Sternwarte ist ein tolles Projekt, das auch zu Leader passt“, meint Konew. Sie ist zugleich Leiterin der Leader-Arbeitsgruppe „Börde-Bode-Auen“.

Darin wirken Vertreter der beteiligten Städte und Gemeinden unter anderem aus Staßfurt und der Egelner Mulde mit. Ziel sei es, dass das Vorhaben, nachdem der Projektsteckbrief eingereicht wurde, auf die Prioritätenliste 2020 gelangt und ein Fördermittelantrag eingereicht wird. Das entscheiden die Vertreter der Arbeitsgruppe nach einem speziellen Punktesystem. Davon hängt auch ab, ob der Zuschuss fließt. Doch selbst wenn die 75.000 Euro kommen, ist der Bau der Sternwarte nicht sicher. Denn die verbleibenden 25.000 Euro kann sich Hecklingern derzeit nicht leisten.

Touristisches Projekt zu wichtig

Das Vorhaben ist den Initiatoren als touristisches Projekt mit regionaler Ausstrahlung aber zu wichtig, um darauf zu verzichten. Daher laufen seit einigen Monaten Bemühungen, die Eigenmittel über Spenden einzuwerben. „Damit steht und fällt das Projekt“, weiß Konew. Daher wurde ein Verwahrkonto bei der Stadt eingerichtet. Doch es fehlt noch „ein ganzer Groschen“, deutete die Bauamtsleiterin an, dass der bisher eingegangene Betrag im Moment vermutlich eher gering ausfällt. Zahlen nannte sie nicht.

Dafür ist sie guter Hoffnung, dass der Landkreis das den Tourismus fördernde Vorhaben unterstützt. Aus Bernburg heißt es dazu, dass der Landrat sich seinerzeit bereit erklärt hat, das Projekt zu unterstützen, weil er es für die gesamte Region sehr interessant findet. „Schließlich könnte eine Sternwarte sowohl für Touristen als auch für Schüler interessant sein“, teilt Pressesprecher Marko Jeschor mit. Jedoch habe Herr Bauer stets betont, dass zunächst die Stadt Hecklingen am Zug ist. Das bedeute, dass zunächst einmal die Voraussetzung dafür geschaffen werden müsste, dass der Landrat überhaupt aktiv werden könne. Das ist mittlerweile passiert: Der Stadtrat ist für die Sternwarte. Darüber wurde im Oktober abgestimmt. Aus der Pressestelle heißt es weiter: „Sofern die Stadt Hecklingen sich per Beschluss zu dem Projekt bekennt und es einen Finanzierungsplan gibt, will der Landrat Mittel einwerben – und zwar bei Partnern des Landkreises, die ja auch sonst Vereine, Projekte und Initiativen auf den verschiedensten Wegen unterstützen. Vom Finanzierungsplan hängt ja schließlich auch ob, um wie viel Geld es konkret geht.“