  4. Sicherstellungspraxen: Atzendorf sucht Alternativen für Hausarzt-Kita

Atzendorfs Politik will familienfreundliche Gemeinschaft weiter stärken. Dazu gehört auch ein angemessenes ärztliches Netz. Stichwort: Sicherstellungspraxen.

Von Tobias Winkler 26.02.2026, 15:00
Mit ländlicher Idylle ist Atzendorf ein beliebter für Familien – und Generationen jedes Alters.
Atzendorf - „Sicherstellungspraxen mit Mindestumsatzgarantie“ – mit dieser Strategie bemüht sich die Kassenärztliche Vereinigung des Landes seit geraumer Zeit darum, Ärzte für Standorte zu gewinnen, an denen Bedarf an Haus- oder Fachärzten besteht. Im Herbst vergangenen Jahres kam in Atzendorf die Idee auf, eine alte Kindertagesstätte in der Nähe der Feuerwehr für Praxisräume auszubauen und Atzendorf damit langfristig für Menschen jedes Alters lebenswert zu gestalten. Aus der Idee sind nun umfassendere Pläne entstanden.