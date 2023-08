Unseburg - „Die Arbeiten auf der Landstraße 70 zwischen Atzendorf und Unseburg laufen nach Plan. Das Asphaltfräsen wurde abgeschlossen. Damit kann der Asphalteinbau planmäßig diese Woche beginnen“, teilte der Leiter des Regionalbereiches West der Landesstraßenbaubehörde, Michael Schanz, auf Anfrage der Volksstimme am vergangenen Montag mit. Zu den Arbeiten, die dort durchgeführt werden, gehörten vorbereitende Maßnahmen, insbesondere der Baumschutz, das Entfernen der Leitpfosten und Verkehrszeichen, die Vermessung und Absteckung, das Fräsen der Asphaltdeck- und der Asphaltbinderschicht. Danach erfolgt der Einbau einer Asphalttragschicht als Verstärkung und einer Asphaltdeck- sowie der Asphaltbinderschicht in Kompaktbauweise, der Einbau von Bankettbeton sowie die Fahrbahnmarkierung, das Setzen der Leitpfosten sowie der Verkehrszeichen, so Schanz.

Löcher, Risse, ausgefahrene Bankette als Grund für Sanierung

Seinen Worten zufolge wurde diese Investition des Landes notwendig, weil die Asphaltdeck- und die Asphaltbinderschicht verschlissen waren. „Ausplatzungen, Löcher und Risse in der Asphaltdecke waren die Folge. Die Bankette waren zum Teil sehr stark ausgefahren, so dass eine erhöhte Unfallgefahr bestand“, sagte der Regionalbereichsleiter. „Das Land investiert gut zweieinhalb Millionen Euro in die Erneuerung der Fahrbahndecke des fast viereinhalb Kilometer langen Streckenabschnitts zwischen dem Ortsausgang Atzendorf und der Kreuzung mit der L 69 am Abzweig Borne in Unseburg“, sagte der Sprecher des Verkehrsministeriums Peter Mennicke. Dort werden die alten Asphaltschichten rund acht Zentimeter tief abgefräst und anschließend neu aufgebaut. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und aus bautechnischen Gründen werden die Bankette auf dem gesamten Streckenabschnitt neu befestigt.

Fertig voraussichtlich Ende September 2023

Nach Einschätzung von Michael Schanz werden die Baumaßnahmen nach der derzeitiger Erkenntnislage planmäßig bis Ende September abgeschlossen. Die Kraftfahrer sollten bis voraussichtlich Ende September mehr Zeit aufgrund der unvermeidlichen Vollsperrung einplanen. Während der Bauarbeiten wird der Verkehr über die benachbarten Straßen umgeleitet. Die ausgeschilderte Alternativroute ist 12 Kilometer lang und führt über die Landstraße 50 in Richtung Dodendorf bis zur Kreuzung mit der Landstraße 69 in Richtung Borne. Von hier aus geht es weiter durch Borne wieder auf die Landstraße 70 nach Unseburg. Die Gegenrichtung erfolgt analog.