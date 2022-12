Atzendorfer sorgt für Lichterglanz im Vorgarten

Der Atzendorfer Gino Jordan ist regelrecht vernarrt in die leuchtende Weihnachtsdeko im Vorgarten und am Haus. "Ich mag Weihnachten ganz doll", so der 22-Jährige, der mit seiner Freundin Sophie schon immer Anfang November mit dem Schmücken beginnt.

Fotos: Falk Rockmann