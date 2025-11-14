Im Oktober 1945 wurde die Volkssolidarität gegründet. Jetzt wurde das 80-jährige Jubiläum auch in Atzendorf gefeiert, wurden Ehrenamtler für ihren Einsatz gewürdigt.

Auch in Atzendorf seit 80 Jahren für Einsame und Krane engagiert

Atzendorf. - In der Sportgaststätte lief in der vergangenen Woche die Würdigung des 80. Geburtstages der Volkssolidarität vor Mitgliedern und Gästen in festlichem Rahmen ab. Zu den Gästen zählten sowohl die Verantwortlichen der Volkssolidarität für Mitgliederarbeit im Landkreis in Schönebeck, Angela Herzog, der Staßfurter Bürgermeister René Zok und Förderstedts Ortsbürgermeister Peter Rotter, als auch Vertreter der örtlichen Parteien und Organisationen, die es sich nicht nehmen ließen, der Seniorenorganisation an ihrem Ehrentag zu gratulieren.