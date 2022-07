Auf die Feuerwehr-Elf von Atzendorf ist Verlass

Auch in schwierigen Zeiten ist Verlass auf die Freiwillige Feuerwehr Atzendorf. Ihre Mitgliederzahl ist zwar klein, die Wehr aber auch in Corona-Zeiten stets einsatzbereit.

Atzendorf - Konstanz ist in diesen Jahren schon ein Fortschritt. In Zeiten, in denen zahlreiche Vereine große Verluste an Mitgliedern vermelden müssen und das Ehrenamt noch schwerer zu vermitteln ist als sonst, hat die Feuerwehr Atzendorf gute Nachrichten. „In den letzten zwei Jahren konnten wir unsere Mitgliederzahl halten. Es gab keine Austritte“, berichtete Wehrleiter Daniel Sowka bei der Jahreshauptversammlung, die kürzlich stattgefunden hat. „Leider gab es aber auch keine Eintritte“, so Sowka. Die Feuerwehr Atzendorf steht also dort, wo sie schon 2020 stand.