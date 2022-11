Auf Weihnachtsmarkt kann Film über Bornes Fest und Karat-Auftritt gekauft werden

Bornes Bürgermeister Sven Rosomkiewicz (2.v.l.) und Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Chronik, Dr. Brigitte Wegener (l.), Elvira Halfpap und Günter Roddewig schauten sich in der Agentur Pixelpower in Hecklingen den Film von der 1075-Jahrfeier an.

Foto: René Kiel