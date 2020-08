Auch ein Umweltthema. Die meisten Exemplare der erst zu Jahresbeginn in Neundorf gepflanzten Eichen sind angewachsen. Aber wurden diese am Ende der Rathmannsdorfer Straße beim Bewässern etwa vergessen? Foto: Falk Rockmann

Keine Verstöße bei den Baumfällungen am Staßfurter Postring? Manuela Krüger ist enttäuscht über das Ergebnis ihrer Beschwerde.

Staßfurt l Groß war die allgemeine Empörung, als Anfang Mai auf dem Postring-Parkplatz blühende Bäume gefällt und Büsche beseitigt wurden. Manuela Krüger beschwerte sich beim Landesverwaltungsamt, dass diese Arbeiten zu diesem Zeitpunkt genehmigt wurden durch die untere Naturschutzbehörde (UNB) des Salzlandkreises.

Jetzt die ernüchternde Antwort des Referats Naturschutz, Landschaftspflege, Bildung für nachhaltige Entwicklung aus Halle, zusammengefasst: Es habe kein fachaufsichtlich relevantes Fehlverhalten der UNB festgestellt werden können.

Keine gefährdeten Arten?

Beate John vom genannten Referat antwortet der Staßfurterin unter anderem, dass der von den Fällungen betroffene versiegelte Standort mit einzelnen Bäumen und kleinwüchsigen Sträuchern „schon von seiner Beschaffenheit her als artenarm einzuschätzen“ sei. Im Hinblick auf die Brutvögel wären da auch keine gefährdete Arten zu erwarten.

Die vorhandene Nachtigall, die die Staßfurterin in ihrer Beschwerde angeführt hatte, sei eher im angrenzenden Gehölz zu Hause, das von den Fällungen nicht betroffen gewesen sei, meint John. Vor Beginn des Vorhabens habe die Behörde des Landkreises noch eine Vorort-Überprüfung veranlasst.

Manuela Krüger ist enttäuscht. „Artenschutzrechtlich relevante Verbotstatbestände“ hätten also ausgeschlossen werden können, musste sie weiter lesen in der Antwort.

„Enttäuscht bin ich, weil das Schreiben keine Antworten auf meine konkreten rechtlichen Fragen beinhaltet. Das Verfahren ist meiner Meinung nach entgegen der Aussage von Frau John keineswegs vollständig rechtmäßig und ohne Verfahrensfehler verlaufen“, so die Beschwerdeführerin. „Zudem hatte ich eine Aussage darüber erwartet, welche Maßnahmen seitens der unteren und/oder oberen Naturschutzbehörde ergriffen werden, um solche Fehler in Zukunft zu vermeiden.“

Die Naturfreundin hat sich dennoch in Abstimmung mit ihren Mitstreitern dazu entschlossen, nicht weiter „nachzubohren“. Das würde ihrer Meinung nach am Ergebnis nichts ändern.

„Ich denke, unsere Botschaft ist angekommen und die besagten Behörden werden zukünftig genauer hinschauen, wenn entsprechende Anträge zu bearbeiten sind. Auch die Stadt Staßfurt ist sensibilisiert“, meint die Bürgerin und sie hofft, „dass das Thema Naturschutz zukünftig die notwendige Beachtung durch die Verantwortlichen erhält“.

Weiter im Auge behalten

Manuela Krüger will einfach positiv denken. „Denn alle Beteiligten waren zu Gesprächen bereit und haben sich der Diskussion gestellt. Und schließlich kann man nur miteinander und nicht gegeneinander zukünftig Gutes tun.“

Was aber auch heißen soll, dass sie „die Tätigkeiten der Stadt Staßfurt weiterhin im Auge behalte“, unterstreicht die engagierte Staßfurterin. Denn so etwas wie am Postring dürfe sich nicht wiederholen.

Dass die Bürger in Sachen Natur und Umwelt im allgemeinen aufmerksamer geworden sind, war zuletzt auch zum Thema Blühwiesen in Staßfurt deutlich geworden, deren Lebensdauer (Liethestraße beispielsweise) offensichtlich sehr kurz angelegt war.

Entsprechende Hinweise sollten in erster Linie an die betroffenen Behörden gerichtet werden. Wenn das nicht hilft, wäre die Information der Öffentlichkeit, sprich der Salzland-Kurier, der nächste Weg.