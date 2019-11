Einem 29-jährigen Staßfurter wurde jetzt am Amtsgericht Aschersleben "kurzer Prozess" gemacht.

Staßfurt/Aschersleben l Der junge Mann hatte sich seine zweite Prügelei mit der Polizei geliefert. Der 29-Jährige hatte im Juni 2019 in der Straße der Solidarität in Staßfurt-Nord drei Polizisten angegriffen. Diese hatten gerade ihren Einsatz in einem anderen Hauseingang in dem Viertel beendet und wollte losfahren, als sie plötzlich Hilferufe aus einem Fenster hörten.

Gerangel im Treppenhaus

Im gleichen Moment stürmte der junge Staßfurter ins Treppenhaus nach oben. Die Polizisten, die ihm folgten, forderten ihn auf, Ruhe zu geben. Er trat aber weiter gegen eine Wohnungstür. Weil er nicht aufhören wollte, griffen ihn die Polizisten, rangen ihn zu Boden und legten ihm Handschellen an. Dabei schlug der junge Mann um sich und wollte die Beamten verletzen. Er versuchte, zu treten, zu schlagen, zu beißen und einen Polizisten die Treppe herunterzustoßen. Der 29-Jährige hatte dabei einen Alkoholvorwert von 1,88 Promille, war als regelmäßiger Trinker aber zurechnungsfähig. „Wir hatten nicht das erste Mal mit ihm zu tun“, so ein Polizist als Zeuge vor Gericht. Die Lage war dann relativ schnell unter Kontrolle. Da alle drei Polizisten dasselbe Szenario vor Gericht schilderten, war die Tat ziemlich eindeutig bewiesen.

Der junge Staßfurter hat noch eine Bewährung von seiner letzten Straftat am Laufen. Vor einem Jahr war er auf Polizisten mit einer Eisenstange losgegangen, wobei er sich der gefährlichen Körperverletzung und wie im aktuellen Fall des „Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte“ schuldig gemacht hatte. Damals wurde seine Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung ausgesetzt.

Der Staßfurter sei zwar relativ spät in seinem Leben auf die schiefe Bahn geraten, so die Meinung des Ascherslebener Gerichts, seine Taten suchten aber ihresgleichen. Auch weil der junge Mann beim letzten Vorfall den Polizisten am Ende noch eine Drohung hinterher rief, fehle jegliche Einsicht. „Das Problem ist Ihre Einstellung“, so Richter Robert Schröder vor seiner Urteilsverkündung zum Angeklagten.

Keine Besserung in Sicht

Diese Einstellung wurde klar in den Antworten, die der junge Mann vor Gericht gab, in Bezug auf eine Arbeitsstelle und seinen Alkoholkonsum. Der Arbeitslose machte nicht den Eindruck, sich einen Job suchen zu wollen. Mit dem Trinken fange er laut eigener Aussage oft um 10 Uhr am Morgen an, erklärte er vor Gericht.

Der Staßfurter lümmelte auf der Anklagebank herum und zuckte mit den Schultern. Die Entschuldigung zur Tat und die Aussage „eine Therapie würde ich machen“ wirkten halbherzig und unglaubwürdig. Diese Attitude brachte auch die Staatsanwaltschaft zur Einschätzung: „Eine positive Sozialprognose kann man hier nicht mal ansatzweise erkennen“. Will heißen: Der Angeklagte wird und will sich kaum bessern.

Das Urteil: Acht Monate Freiheitsstrafe, sprich Gefängnis. Neben dem „Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte“ war auch der Straftatbestand der „Vorsätzlichen Körperverletzung“ erfüllt.