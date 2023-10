In 5. Generation, nach 136 Jahren, endet am Prinzenberg Staßfurt die Geschichte des Schreibwarenladens Ed. Trolle. Die legendäre Kasse bekommt einen Ehrenplatz.

Auch Brigitte Petermann (vorn) wird nicht nur den Klang der etwa 100 Jahre alten Registrierkasse von Ed. Trolle vermissen. Und Madlen Wartmann ist zwar erst Kundin seit dem sie ein Schulkind hat, findet das Aus des einzigartigen Geschäfts in Staßfurt aber ebenfalls sehr schade.

Staßfurt. - 93 Jahre lang erfüllte der typische Klang einer prächtigen Registrierkasse die Räume bei Ed. Trolle. Am Freitag wird die treue Kundschaft die schon legendäre Rechenmaschine das letzte Mal erleben dürfen. Damit blickt Jens Feilenhauer auf das Ende einer Staßfurter Unternehmensgeschichte, die 1887 begann. Der Inhaber hatte das renommierte Geschäft für Schreibwaren und Bürobedarf vor 13 Jahren von seinem Vater übernommen. In 5. Generation ist es das mittlerweile älteste Geschäft am Prinzenberg, der einst zu den belebtesten Einkaufsstraßen der Salzstadt gehörte.