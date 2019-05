Die Herzstraße in Atzendorf wurde grundhaft ausgebaut übergeben.

Atzendorf l 680.000 Euro kostete das neue Pflaster inklusive Trinkwasserleitung, Regenwasserkanal und Straßenlicht. „Davon sind 350.000 Euro Fördermittel aus dem Dorferneuerungsprogramm“, freut sich Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) ganz besonders. Denn: „Ohne die wäre das nicht umzusetzen.“ Der Zuschuss stammt aus Mitteln der EU.

Wagner lässt nicht unerwähnt, dass es sich um eine Gemeinschaftsarbeit handele. Der Wasser- und Abwasserzweckverband und die Stadtwerke waren mit im Boot beim grundhaften Straßenausbau in der Zeit seit August 2018, für den sich die Bauleute einer Unseburger Firma ins Zeug legten.

Nicht ohne Kritik

Und noch legen. Denn die letzten Restarbeiten sind noch im Einmündungsbereich zur Hauptstraße zu erledigen. „Das wird nächste Woche passieren“, versichert Bauleiter Norman Kurth auf eine entsprechende Frage eines Anliegers, der den Straßenausbau kritisch verfolgte.

Günter Fritz Schmidt hatte nach Bekanntwerden des Eröffnungstermins sogleich den Zustand an besagtem „Eingangsbereich“ bemängelt. Aber auch, dass Spurrillen von Baufahrzeugen auf der gerade mit Betonsteinen verlegten Fahrbahn zu erkennen wären. Und mit einem Rollator käme man auch schwer über den neuen Fußweg.

Bauleiter Kurth kann den Anlieger beruhigen: „Die technische Abnahme erfolgte ohne Probleme. Es wurden keine Mängel festgestellt.“ Die erwähnten Spurrillen seien nichts Ungewöhnliches, wenn eine Straße noch nicht fertig gestellt ist, und sie haben „abgerüttelt“, also ausgeglichen werden können. Und dass man Kopfsteinpflaster an einer Seite der Straße einarbeiten musste, lag einfach an der Planung, an die sich die bauausführende Firma in jedem Fall halten müsse. Nicht zuletzt habe der Fördermittelgeber bei der Gestaltung ein Wörtchen mitzureden.

Schön geworden

Norman Kurth macht zudem deutlich: „Einer der Fußwege in der Straße ist durchgängig ohne Kopfsteinpflaster.“ Die andere Seite sei eine „Nebenfläche“.

Deutlich mehr Freude klingt in den Worten von Anliegerin Brigitte Zies mit, die sich den Scherenschnitt nicht entgehen lassen wollte: „Die Straße ist schön geworden.“ Ein kleines Aber hängt die Atzendorferin aber noch dran. „An die Rechnung darf man natürlich nicht denken. Vielleicht sind wir die Letzten, die Straßenausbaubeiträge zahlen müssen“, kommt sie auf die zuletzt auch in Sachsen-Anhalt diskutierte Abschaffung dieser Gebühren zu sprechen. „Wenn die etwas moderater wären, würde man ja auch gar nichts sagen“, erklärt sie. Brigitte und ihr Ehemann Peter Zies wissen noch nicht, wie hoch die Abrechnung letztendlich ausfallen wird, aber sie müssten sich wohl auf eine vierstellige Summe einrichten.

Mit der Herzstraße ist nunmehr die Sanierung der gegenüberliegenden Seite des alten Dorfkerns von Atzendorf begonnen worden. Stadt- und Ortschaftsrat Mathias Cosic (CDU) nutzt die Gelegenheit, auf die vielen, in den vergangenen sechs bis acht Jahren geschaffenen Dinge im Ort hinzuweisen: „Kita, Spielplatz, Feuerwehr, Friedhofskapelle, Waldstraße, Hauptstraße.“

Noch einiges zu tun

„Als ich vor 20 Jahren hierher kam, hat Atzendorf über einige Wochen als Sparmaßnahme nachts das Straßenlicht ausgeschaltet“, erinnert er zum Vergleich und sieht die Entwicklung des Dorfes auf einem guten Weg.

Derweil ist sich Stadtratsvorsitzender und Ortsbürgermeister Peter Rotter (CDU) auch bewusst, dass es noch einiges zu tun gebe in Atzendorf. Wie erwähnt, die Straßenzüge nördlich der Hauptstraße befinden sich überwiegend in mittelalterlichem Zustand.

Demnächst wird allerdings ein ganz anderes Vorhaben in dem Bördedorf zum Ende gebracht: Die Sanierung des Sportlerheims der Zentralen Landsportgemeinschaft (ZLG), wo auch der Jugendclub Raum bekommt.

„Am 28. Mai stimmen wir mit der Stadtjugendpflegerin nochmal ab, wie wir die letzten Wochen bis zur Einweihung des Vereinsobjekts gestalten werden“, freut sich Stadt- und Ortschaftsrat Günter Döbbel (FDP), der auch der ZLG vorsteht, über eine anstehende Fernsehaufzeichnung. Dabei gehe es um „Mitmachen statt Meckern“. Und das soll am 12. Juni erfolgen. Die Einweihung des Vereinshauses ist derweil für Mitte August geplant.