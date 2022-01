Ausbau von Radwegen: 1,7 Millionen Euro für fünf Projekte im Salzlandkreis

Staßfurt/Schönebeck/Bernburg - vs

Für Sachsen-Anhalt sind 2021 fünf Maßnahmen ausgewählt zur Förderung im Programm Radnetz Deutschland für dessen Ausbau und Erweiterung. Alle im Salzlandkreis. Darüber informierte das Landratsamt. Die Fördersumme beläuft sich demnach auf insgesamt 1,735 Millionen Euro. Das Bundesamt erteilt die Bescheide an alle Antragsteller.

„So fängt das Jahr gleich gut an. Denn wieder einmal hat sich das gemeinsame Engagement für uns alle gelohnt“, freute sich Landrat Markus Bauer (SPD) über die Nachricht aus dem Wirtschaftsministerium Sachsen-Anhalt. Ohne dessen Befürwortung hätte keiner der Anträge sämtliche Hürden nehmen können. „Ich sehe darin einen Ausdruck für gute Zusammenarbeit auf den verschiedenen Ebenen zur Weiterentwicklung des Radverkehrs im Land.“

Deutschlandweit werden Radfernwege in einem D-Routen-System entwickelt. Mit dem nationalen Radverkehrsplan soll schließlich der Radverkehr mehr, besser und sicherer werden. Das Fahrrad soll häufiger und für längere Freizeit-, aber auch Alltagswege genutzt werden können. Das soll Touristen in die Region locken, aber auch die Lebensqualität der Bewohner erhöhen.

Spürbare Wertschöpfung

„Der Bund gewährt uns hier hundertprozentige Unterstützung für Projekte, die wir mit der Stadt Könnern, mit Bernburg und Schönebeck am Radweg Deutsche Einheit beziehungsweise Saale- und Elberadweg oder am R1 bis zur Antragsreife entwickelt haben“, ordnete Bauer ein. Er wisse auch, dass 2022 für den Elberadweg aus dem Radnetz-Deutschland-Programm noch weitere Bewilligungen folgen oder alternativ im Sonderprogramm „Stadt und Land“ beantragt werden könnten.

„Mit diesem Fördergeld für Sachsen-Anhalt, das tatsächlich fast ausnahmslos in den Salzlandkreis fließt, erfahren wir spürbare Wertschöpfung in unserer Infrastruktur“, betont Bauer. „Eine echte, weitere Aufwertung für den Wohn- und Wirtschaftsstandort, erst recht, wenn wir noch dazu an die sechs Millionen Euro denken, die der Salzlandkreis aus anderen Fördertöpfen vom neuen Jahr an im Ausbau des R 1 finanziert.“

Vor allem im Bereich der Stadt Könnern hatte man lange nach einer Lösung gesucht, nachdem 2012 ein Felssturz zwischen Rothenburg und Könnern den Saaleradweg an dieser Stelle unpassierbar gemacht hatte. Jetzt konnten Kommune und Landkreis über das Bundesprogramm mit Erfolg ein Projekt zur Hangsicherung beantragen. Allein dafür stellt der Bund mehr als eine halbe Million Euro zur Verfügung.

Über 700.000 Euro gehen nach Bernburg für Ausbau und Trassenoptimierung zwischen Baalberge und Kleinwirschleben am Saale- und Europaradweg sowie weitere fast 500.000 Euro für den Bereich zwischen dem Ortsteil Gröna und der Stadt.

Zur Schaffung neuer Rastplätze für Radfahrer kann sich Bernburg außerdem über 60.000 Euro freuen, wie auch Schönebeck mit 20.000 Euro am Elberadweg bei Pretzien Fahrradrastplätze errichten kann.

Noch immer stehen viele Radwege in der Region beim Ausbau auf der Warteliste. Es werden noch viele Jahre ins Land gehen, bis es ein flächendeckendes System von Radwegen gibt.