Am neuen Standort der Beruflichen Ausbildung kann die Lebenshilfe Menschen mit Behinderungen in 18 verschiedenen Richtungen auf die Beschäftigung in ihren Werkstätten oder auch für den ersten Arbeitsmarkt vorbereiten. Nick Urban hat mit Susann Bortz eine gelernte Tischlerin als Ausbilderin zur Seite. Foto: Falk Rockmann Foto: Rockmann

900.000 Euro hat die Lebenshilfe Staßfurt in ihre Berufliche Ausbildung am neuen Standort Luisenplatz investiert.

Staßfurt l Konzentriert schraubt Nick Urban an einem Roll-Untersatz. Die gelernte Tischlerin Susann Bortz erklärt ihm in der lichtdurchfluteten Lehrwerkstatt die effektive Handhabung des Akku-Schraubers. Die Passanten am Ende der Steinstraße, die einen Blick in den Raum werfen können, stören dabei nicht.



„Vom ersten Tag an haben sich unsere Teilnehmer und Ausbilder hier sehr wohl gefühlt“, beschreibt Kerstin Wilke die Zeit nach dem Umzug der Beruflichen Ausbildung vor wenigen Wochen von der Strandbadstraße an den neuen Lebenshilfe-Standort Luisenplatz.



Die Leiterin dieses Bereichs und ihr Team haben nach dem Um- und Ausbau der ehemaligen und sehr lange leer stehenden Fleischer- und Bäckerfilialen beste Voraussetzungen, um momentan 21 Menschen mit Behinderungen auf ihr Berufsleben vorzubereiten.



Die Teilnehmer sind zwischen 18 und 54 Jahre. Ein Einstieg ist sogar bis zwei Jahre vor Erreichen des Rentenalters noch möglich. Die drei Bereiche Technik, Hauswirtschaft und Montage/Kreativ umfassen 18 verschiedene Berufsfelder. Sie reichen vom Konfektionierer bis zum Tierbetreuer und Kunststoffbearbeiter. Die Ausbildung kann jetzt viel entspannter erfolgen, weil die Gruppen kleiner sind.



Koch- und Computerkurse nach Corona

Ziel ist, den Teilnehmern nach zwei Jahren ein berufliches Zertifikat auszuhändigen, welches Sachsen-Anhalt-weit anerkannt ist, für Lebenshilfe-Werkstätten bundesweit. Für den 1. Arbeitsmarkt, der eigentlich den Hauptauftrag bildet, hat jedes Bundesland noch seine eigenen Bestimmungen.



Kerstin Wilke ergänzt noch, dass ihr Bereich Weiterbildungskurse für alle Lebenshilfe-Werkstätten anbieten wird – wenn die Corona-Situation es erlaubt. Dann gibt’s am Luisenplatz beispielsweise auch Koch- und Computerkurse. Dabei gehe man nicht zuletzt auf spezielle Wünsche der Teilnehmer ein.



Die Lebenshilfe Staßfurt hat 900000 Euro Eigenmittel für den Um- und Ausbau des 2. Bauabschnitts hier am neuen Standort Luisenplatz in die Hand genommen. Zu diesem Komplex gehören noch Räumlichkeiten ehemaliger Apotheken- und Friseurfilialen, die nun an eine Physiotherapie vermietet wurden.



Kantine steht für Außenbereich am Start

Und es geht weiter mit den Investitionen hier am südlichen Kopf der Steinstraße. Wenn alles klappt, zieht die Lebenshilfe mit ihrer Verwaltung Ende des Jahres von Unseburg nach Staßfurt.



Lebenshilfe-Werkstättenleiter Andreas Patzelt hat zuvor noch die Kantine am Kreisverkehr im Blick, die eigentlich längst auch die Öffentlichkeit einladen sollte – durch Corona aber noch immer nicht darf. „Wir hoffen, noch im Frühjahr das Mobiliar für den Außenbereich aufstellen zu können“, so Patzelt.



Die Mitarbeiter der vor gut einem Jahr in Betrieb genommenen Montagehalle werden durch die Kantine bereits versorgt.



Wenn die Corona-Zeit hoffentlich bald vorbei ist, wird die Steinstraße sicher auch von einer Belebung durch die Lebenshilfe-Einrichtungen profitieren.