Kurz vor Saisonstart: Bernburger Ausflugsschiff „Saalefee“ braucht eine „Not-OP“

Eigentlich sollte die Saison für Bernburgs Fahrgastschiff "Saalefee" am 26. März beginnen. Doch nun wird es am „Herzen“ repariert - und das mit enormen logistischem Aufwand.

Bernburg/MZ - Einige Frühaufsteher dürften sich bei diesem Anblick noch einmal die Augen gerieben haben. Denn so früh wie am Dienstagmorgen ist Bernburgs Ausflugsschiff „Saalefee“ wahrscheinlich noch nie für eine Fahrt gestartet. Gerade erst war gegen 7.30 Uhr morgens die Sonne so richtig über der Saalestadt aufgegangen, da ging der Weg für das Schiff bereits stromaufwärts. Allerdings aus keinem erfreulichen Grund und nicht einmal aus eigener Kraft.