Der Australier Karl Cieslik und sein 15-jähriger Sohn Franz sind in Hecklingen auf Spurensuche gegangen. Dabei haben sie sich besonders für den tragischen Tod eines Vorfahren im Jahr 1933 interessiert.

Australisches Vater-Sohn-Gespann geht in Hecklingen auf Spurensuche

Blick in die Vergangenheit

In Hecklingen wurden Karl Cieslik und sein Sohn Franz von Bürgermeister Hendrik Mahrholdt im Rathaus empfangen. Er schenkte ihnen eine Salzlandkiste und eine Chronik von 1945 bis 1996.

Hecklingen - In dieser Woche nutzten Karl Cieslik und sein 15-jähriger Sohn Franz Cieslik aus Perth in Australien einen Besuch bei Verwandten in Deutschland zu mehreren Abstechern nach Hecklingen, wo ihre Urgroßeltern beziehungsweise Großeltern einst lebten.