Ein Unfall auf der Autobahn 14 bei Staßfurt ging mehr als glücklich aus.

Bernburg/Staßfurt l Diesen Tag wird eine vierköpfige Familie aus Nienburg in Niedersachsen wohl nie vergessen. Das junge Paar war am Dienstagvormittag mit seinen beiden Mädchen (sechs Monate und vier Jahre alt) auf der Autobahn 14 in Richtung Süden unterwegs – sie wollten in den Urlaub nach Nürnberg – als ein Unfall mit einem Lkw beinahe alles veränderte.

Der Familienvater: „Wir waren auf der linken Spur und haben beschleunigt. Dann ist der Lkw ohne zu blinken auf unsere Spur herübergefahren. Daraufhin habe ich eine Notfallbremsung gemacht, aber die hat nichts mehr gebracht.“ Der Opel Insignia krachte in den Anhänger des Lkw. Mit viel Glück konnte der Niedersachse seinen Pkw nach rechts lenken und auf dem Standstreifen zum Stehen bringen. Alle blieben unverletzt.

Schutz hinter der Leitplanke

Schnell flüchtete sich die Familie hinter die Leitplanke. Auch der Lkw-Fahrer eilte herbei, um sich zu kümmern. Sein Sattelzug wurde nur leicht beschädigt. Er konnte ein wenig später die Fahrt fortsetzen. „Die Rettungskräfte, der Notarzt und die Polizei waren megafreundlich. Unsere Tochter hatte zwar große Angst, doch dem Notarzt gelang es, ihr diese zu nehmen“, so der Familienfahrer nach dem Unfall. Mit ihrem Auto können sie die Fahrt in den Urlaub nicht mehr fortsetzen. Der Opel erlitt Totalschaden. Ein Mietwagen wird aushelfen.

Bilder Zwischen den Leitplanken gestrandet, aber sicher. Foto: Matthias Strauß



Aufgrund der Bergungsarbeiten wurde die Standspur in Richtung Halle für etwa zwei Stunden gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.