In Richtung Dresden sowie in Richtung Wismar wird es zu Verkehrsbehinderungen aufgrund von Prüfungsarbeiten auf der A14 kommen.

Könnern/vs - Vom 17. bis 19. Oktober werden auf beiden Richtungsfahrbahnen zwischen den Anschlussstellen Könnern und Plötzkau auf der A14 einzelne Fahrstreifen gesperrt.

Am 17. Oktober wird in Fahrtrichtung Wismar die rechte Spur ("Lastspur") gesperrt, am 18. Oktober dann in Fahrtrichtung Dresden die rechte Spur.

Am 19. Oktober wird in beiden Fahrtrichtungen die Überholspur gesperrt. Grund dafür sind Prüfungsarbeiten. Der Verkehr wird jeweils über die verbleibende Fahrspur an der Maßnahme vorbeigeführt, heißt es in einer Pressemitteilung verantwortlichen der Autobahn GmbH des Bundes.