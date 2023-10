Eine Autofahrerin hat am Donnerstag in Staßfurt ein anderes Auto beschädigt und ist dann vom Unfallort geflüchtet. Sie und ihr Beifahrer hatten augenscheinlich Drogen genommen.

Die Polizei ermittelt in Staßfurt in einem Fall von Unfallflucht.

Staßfurt/VS - Am Donnerstagnachmittag wurde ein Unfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in der Straße Am Tierpark in Staßfurt gemeldet. Wie die Polizei mitteilt, hatten nach derzeitigem Ermittlungsstand Zeugen beobachtet, wie eine zu diesem Zeitpunkt unbekannte Fahrzeugführerin das am Fahrbahnrand auf Höhe des Grundstücks 3 abgestellte Fahrzeug seitlich touchierte und anschließend unerlaubt den Unfallort verließ. Sie beschrieben die Frau, die später in einem anderen Hauseingang verschwand.

Der Beifahrer fuhr mit dem Fahrzeug zurück zur Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme stellte sich laut Polizei heraus, dass der Mann, der das Fahrzeug zurück zur Unfallstelle brachte, keine Fahrerlaubnis hatte und augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde eingeleitet.

Anschließend wurde die vermeintliche Fahrzeugführerin des Unfalls aufgesucht und befragt. Nach einer Konfrontation mit dem durch die Zeugen geschilderten Unfallhergang lenkte sie ein und gab zu, das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt geführt zu haben. Augenscheinlich stand auch die Frau unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Einen freiwilligen Schnelltest lehnte sie allerdings ab.

Zur Sicherung des Beweiswertes wurde eine Blutprobenentnahme bei ihr angeordnet und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Bei beiden Personen und am Fahrzeug wurden zeitnah alle zur Beweissicherung notwendigen Maßnahmen getroffen. Die Ermittlungen zum Unfall dauern an.