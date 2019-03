Nun gehört ein Stück der B 180 der Egelner Mulde. Landkreis und Bürgermeister wollen das verhindern.

Egelner Mulde l Es gibt es einen Termin bei Verkehrsminister Thomas Webel (CDU) für Verbandsgemeindebürgermeister Michael Stöhr, seinen Wanzlebener Amtskollegen und die beiden Landräte des Salzland- und Bördekreises. Dabei geht es um die Abstufung der B 180 zwischen Egeln und Wanzleben. Die Umstufung war Ende Januar 2019 im Ministerialblatt veröffentlicht worden und die betroffenen Gemeinden hatten dies übersehen. Zum 1. April gehört die Straße in die Trägerschaft der Verbandsgemeinde sowie der Stadt Wanzleben. Bei dem Treffen in der kommenden Woche im Verkehrsministerium soll es vor allem darum gehen, dass die Landkreise die Zuständigkeit über die rund zwölf Kilometer lange Straße übernehmen, beide Kreise hatten dazu bereits die Bereitschaft signalisiert.

Doch wie viel Verkehr liegt eigentlich auf der Straße? Bei der letzten Verkehrszählung 2015 wurden zwischen Egeln und Etgersleben noch 2300 Fahrzeuge gezählt. Davon waren 121 Lkw. Hinter Etgersleben weiter in Richtung Wanzleben fiel die Belastung deutlich geringer aus. Hier zählten die Fachleute nur noch 600 Autos, teilt der Pressereferent des Verkehrsministeriums, Andreas Tempelhof, mit. Damit erfüllt die Bundesstraße keine Funktion mehr, um den überörtlichen Verkehr zu führen. Denn die Einstufung der Straßen orientiert sich an verschiedenen Merkmalen, teilt er weiter mit. „Die Klassifizierung einer Straße richtet sich nach den im Straßengesetz des Landes festgeschriebenen Tatbestandsmerkmalen.

Danach sind unter anderem diejenigen Straßen als Gemeindestraßen einzustufen, die überwiegend dem Verkehr zwischen benachbarten Gemeinden dienen. Als Kreisstraße einzustufen sind unter anderem Straßen, die überwiegend dem Verkehr zwischen benachbarten Kreisen dienen.“ Bei dem Abstufungsverfahren im vergangenen Jahr habe das Verkehrsministerium nach eigenen Angaben auch die Landkreise einbezogen und gefragt, ob sie die Bundesstraße als künftige Kreisstraße sehen. Auf die Anfrage sei nicht eingegangen worden, teilt der Pressereferent mit. Empört hatte sich Verbandsgemeindebürgermeister Michael Stöhr auch darüber, dass die Kommunen über die Abstimmung nicht noch einmal schriftlich informiert wurden, sondern die Abstufung nur im Ministerialblatt erfolgte. Im Inhaltsverzeichnis taucht die Umwidmung ganz am Ende auf, sagte er. Dort seien aber keine Namen der betroffenen Orte erwähnt worden.

Kein Bescheid an Kommunen

Dabei hätten die betroffenen Kommunen das Verfahren kennen können, heißt es aus Magdeburg. „Die Veröffentlichung ist entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt. Das Verfahren ist gegenüber den Kommunen auch in einem Gesprächstermin im September 2018 dargestellt worden“, teilt Andreas Tempelhof mit. Die Kommunen wussten also, dass sie keinen eigenen Bescheid über die Entscheidung erhalten werden.

Eine Rücknahme der Entscheidung wird es außerdem nicht geben, fügt er auf Nachfrage hinzu. Das sei rechtlich schon nicht möglich.

Fast noch Mautsäule

Beinahe hätte die vom Land zur Gemeindestraße abgestufte B 180 noch eine Mautsäule erhalten, erzählt Michael Stöhr. Eine der blauen Säulen sollte bei Etgersleben in diesem Frühjahr installiert werden, schildert er. Das vom Bund beauftragte Planungsbüro hatte bereits einen Vor-Ort-Termin gemacht. Da lief das Abstufungsverfahren längst, wunderte er sich und fragte nach. Einige Wochen später seien die Arbeiten an dem Mautsäulenprojekt dann unter dem Hinweis abgebrochen worden, dass eine Abstufung laufe. Gemeindestraßen sind nicht mautpflichtig. Nur warum jemand den Aufbau einer Mautsäule an einer Bundesstraße beauftragt, die demnächst abgestuft werden soll, bleibt für ihn rätselhaft. Offenbar sei dies nicht allen Mitarbeitern in den zuständigen Behörden bekannt gewesen. Auch sei die Abstufung zu dem Zeitpunkt längst erfolgt gewesen.

Es könnte nicht die letzte im Salzlandkreis sein, kündigt das Ministerium an. „Im Zusammenhang mit dem Bau der Ortsumfahrung Aschersleben-Quenstedt, Neubau der B 180, werden auch die Netzbeziehungen im betreffenden Raum neu geordnet; infolge dessen wird es auch zu Umstufungen kommen“, teilt Andreas Tempelhof mit.