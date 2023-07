Am Strandsolbad in Staßfurt war es am Samstag sehr voll. Die tropischen Temperaturen sorgten für einen Gästerekord.

Staßfurt - Der Sonnabend ließ in Staßfurt kaum Bewegung zu. Bei bis zu 34 Grad waren schattige Plätze beliebt. An den Badeseen tummelten sich die Menschen am Strand. So auch am Strandsolbad. 1200 Gäste wurden kurz nach 14 Uhr gezählt. Der bisherige Besucherrekord vom 9. Juli (1320 Gäste) wurde am Nachmittag gebrochen. Am Ende waren es am Sonnabend über 1500 Gäste.

Auch Mailo (8, links) und Finn (9) aus Hecklingen hatten ihren Spaß. Die Stadt Staßfurt hatte das Strandsolbad zum „Mega-Spielplatz im Wasser und an Land“ erklärt und am Wochenende ausgeliehene Wassertiere und Großspielgeräte ins Wasser gelassen. Ein Hai, eine Rutsche, ein Kamel und eine Krake luden zum Planschen ein. Für die Großen gab es Stand-Up-Paddling, Sonnenliegen und Sonnenschirme zum Verleih.