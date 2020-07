Auch wenn wieder mehr Gäste in die Bäder dürfen: Rutsch- und Badespaß darf‘s weiterhin nur mit Abstandsregeln geben, wie hier am Löderburger See. Foto: Falk Rockmann

Wieder 800 statt 400 Gäste dürfen ins Strandsolbad gelassen werden, 300 statt 120 an den Strand des Albertinesees.

Die ganz normalen Öffnungszeiten der Freibäder Das Strandsolbad Staßfurt und der Albertinesee Üllnitz öffnen laut Stadtverwaltung in der Saison (normalerweise von Anfang Mai bis Anfang September) täglich 10 bis 18 Uhr. An Tagen mit Lufttemperaturen von mindestens 28 Grad Celsius ist bis 19 Uhr geöffnet, in den Sommerferien von 9 bis 20 Uhr. Bei Lufttemperaturen weniger als 22 Grad schließt das Bad in dieser Zeit 19 Uhr. Änderungen behält sich die Stadt auch vor bei schlechtem Wetter (Lufttemperaturen weniger als 18 Grad, Dauerregen, Unwetter, Unwetterwarnungen...) Der Löderburger See hat während der Saison von 9 bis 22 Uhr geöffnet. Tageskarten kosten im Strandsolbad/Albertinesee 2,70 Euro (Erwachsene), 1,70 (15 bis 18 Jahre), 1,10 (4 bis 14); am Löderburger 4 Euro (Erwachsene), 3 (14-17 Jahre), 2 (4 bis 13 Jahre).

Staßfurt/Üllnitz/Löderburg l Die Besucherzahlen für die Staßfurter Freibäder können mit der 7. Corona-Eindämmungsverordnung wieder erhöht werden. Zuletzt waren große Bedenken von Mitarbeitern geäußert worden, wonach die auf 400 beziehungsweise 120 Badegäste beschränkten Kapazitäten bei bestem Badewetter zu Ärger führen könnten (Salzland-Kurier berichtete).

Innerhalb einer Woche änderte die Stadtverwaltung nun die Kapazitäten für das Strandsolbad von 400 auf nunmehr 800 Badegäste, für den Albertinesee von 120 auf 300.

Zur Erklärung heißt es aus dem Rathaus: Bisher wurden 15 Quadratmeter Liegefläche je Besucher für die maximale Anwesenheit herangezogen – gemäß „Pandemieplan Bäder“ der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen.

Nunmehr richtet man sich nach der 7. Corona-Eindämmungsverordnung Sachsen-Anhalts, die vergangene Woche in Kraft getreten ist. Demnach gilt unabhängig von der Größe der Einrichtung, dass sich jetzt maximal ein Besucher je zehn Quadratmeter in der jeweiligen Einrichtung aufhalten darf. Jetzt dürften für die Berechnung der Gesamtfläche zudem „auch Sonderflächen wie Spiel- und Tischtennisplätze, Terrassen etc. mit einbezogen werden, insofern es sich hier um tatsächlich für den Besucher genutzte Flächen handelt“, so die Begründung weiter.

Auch Gastrobereiche und Beachvolleyballfelder beispielsweise durften vor einer Woche noch nicht mit in die Gesamtfläche eingerechnet werden.

„Das entspannt die Lage in den Bädern erheblich“, freut sich Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD), auch in Hinblick auf die bevorstehenden Sommerferien.

Die neue Regelung zu den Besuchergrenzen freut ebenso den Betreiber des Löderburger Sees. Michael Schnock hatte sich bislang an den Vorgaben für die städtischen Bäder Staßfurts orientiert und war bei einer Kapazität von 850 gelandet. Jetzt werde er diese Zahl auch um etwa ein Drittel erhöhen, kündigt Schnock an.

An die bisherigen Besuchergrenzen war der Löderburger See bislang noch nicht gestoßen. „Einmal fast“, so der Pächter, der aber auch stets auf höhere Zahlen gefasst ist und beispielsweise mit der Eröfnung eines zweiten Kiosks reagieren würde, um den Andrang entsprechend zu entspannen.

Am Albertinesee kam es an einem heißen Juni-Tag allerdings schon dazu, dass Besucher draußen bleiben mussten.

Da das Land nach wie vor auf die Einhaltung von besonderen Abstands- und Hygieneregeln besteht, weisen natürlich weiterhin auch alle Freibäder darauf hin.

Beim Aufstieg zur Rutsche am Löderburger See beispielsweise müssen drei Stufen jeweils frei bleiben zwischen den Nutzern.

Unterschiedlich wird derweil die Benutzung der Plattformen gehandhabt. Während die in Staßfurt generell gesperrt ist, darf die „Piraten-Insel“ von maximal zehn Badenden erobert werden. Am Albertinesee ist das ja zurzeit überhaupt kein Thema (siehe auch Beitrag unten).

Dass den Staßfurtern sehr viel am Schicksal ihres Strandsolbads gelegen ist, beweisen auch solche kleinen Hinweise, wie die Stadt mit wenig Aufwand an der Erhöhung der Attraktivität arbeiten könnte. So regte Karin Bethge an, auf der fast baumlosen Liegewiese am Weststrand Hülsen für Sonnenschirme in den Boden einzulassen.

Sie wisse ja, dass dort die Bäume eingegangen waren bei dem hohen Grundwasserstand und der Überflutung der Wiese mit dem Salzwasser vor wenigen Jahren. „Im Bad werden ja sogar Sonnenschirme ausgeliehen. Aber versuchen Sie mal, die in den Boden zu rammen“, meint die Solbad-Freundin. Immerhin könne die Stadt mit besagten Hülsen gleich zwei Fliegen mit einer Klappe erwischen – die Kennzeichnung der vorgeschriebenen Abstände nämlich auch.

„Sehr gute Idee“, heißt es aus dem Rathaus. Die Umsetzung müsse geprüft werden – nicht zuletzt aus Sicherheitsgründen, damit die Hülsen nicht zu Stolperfallen würden. Eine kurzfristige Installation könne allerdings auf Grund der noch geltenden Haushaltssperre nicht in Aussicht gestellt werden.

Möglicherweise kann die Anregung der Staßfurterin aber noch in die geplante Umgestaltung des Westufers mit aufgenommen werden, was ja den ersten Schritt im bis 2021 geplanten Konzept ausmacht.

Zu den geänderten Besucherzahlen hat der Fachdienst Schule, Jugend und Kultur der Stadtverwaltung übrigens noch eine Ergänzung: „Insoweit der/die jeweils diensthabende Rettungsschwimmer/in einschätzt, dass auf Grund der Besucherstruktur (zum Beispiel, wenn überwiegend einzelne Personen anwesend sind) der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, so ist diese/r verpflichtet, rechtzeitig eine Einschränkung der Höhe der maximalen zulässigen Besucherzahlen über die Einlasskontrolle zu veranlassen.“

Was die treuen Badegäste sicher freuen wird: Die Erhöhung der Besucherkapazität nahm der Oberbürgermeister ebenfalls zum Anlass, um den Verkauf der Saisonkarten für die städtischen Freibäder wieder anzubieten.