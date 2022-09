Bäcker Staßfurt: Familienbetrieb muss nach nach 61 Jahren schließen

Noch eineinhalb Wochen, dann geht in der Förderstedter Straße 19 in Staßfurt für immer das Licht aus. Bäckermeister Meier schließt seinen Laden ohne Nachfolger. Er war der letzte private Bäcker in der Bodestadt.

Rüdiger Meier am Backofen in seiner Backstube. Ende September wird der Ofen ein letztes Mal im Betrieb sein. Danach schließt der Bäckermeister seinen Laden in der Förderstedter Straße für immer.

Staßfurt - Für den letzten Tag hat das Trio unspektakuläre Pläne. Wenn die Öffnungszeit in der Bäckerei Meier vorbei ist, dann wird der Laden abgeschlossen. „Abends gehen wir essen. Und dann ist es vorbei.“ Andrea Lessing zuckt mit den Schultern. „Ich bin nah am Wasser gebaut, aber das hilft ja nicht. Es geht ja immer irgendwie weiter. Muss es ja.“ Immerhin die löbliche Lebenseinstellung ist der 59-Jährigen geblieben, bald ist sie arbeitslos. Seit ziemlich genau 30 Jahren arbeitet sie in der Bäckerei für die Meiers. „Meine Kunden lieben mich“, sagt sie. Schlichte rote Buchstaben an der Förderstedter Straße weisen auf den Laden hin, hinter der Glasfront seit 1961 selbst gemachte Brötchen und Brot, Kuchen, Strudel, zufriedene Kunden. Das soll bald vorbei sein?