Der Information zur Beseitigung von Bäumen folgt ein Aufschrei. Die Stadt Staßfurt erklärt, warum die Maßnahme an der Post so abläuft.

Staßfurt l „Das ist ein absoluter Witz“, wettert Jürgen Priese, „Man hätte so etwas im Winter machen sollen. Die Brutzeit geht vom 1. März bis 30. September. Das weiß jeder Viertklässler. Die Vögel sind schon lange drin.“ Wenn die untere Naturschutzbehörde des Salzlandkreises so etwas genehmige, dann sitzen da offensichtlich die falschen Leute, meint der Hecklinger. „Ich kann doch nicht die Gesetze machen, so wie ich sie brauche.“

„Zunächst pure Freude über das schöne Foto mit den blühenden Bäumen und Sträuchern“, empfand Christian Heide, als er am Montag die Zeitung aufschlug. Doch die Freude schlug um, nachdem der Löderburger die Bildunterschrift dazu gelesen hatte. „Als Naturfreund und Hobbyfotograf bin ich empört über die geplanten Baumfällungen zum jetzigen Zeitpunkt!!! Zum einen hätte man diese Maßnahme zeitlich sicher besser planen können über den Winter, zum anderen müsste bekannt sein, dass Vögel mindestens ab Anfang April mit Nestbau und Brutgeschäft beginnen – auf Grund der Klimaerwärmung eher noch früher!“ Seine Beobachtungen im Garten würden das bestätigen. „Deshalb ist mir auch die Ausnahmegenehmigung der unteren Naturschutzbehörde unverständlich.“

Auch Johann Hauser fiel fast vom Stuhl bei der Zeitungslektüre. „Immer wieder zur selben Zeit passiert so etwas Unverantwortliches“, schimpft der Stadtrat und Landwirt und nennt Beispiele von Lindenkürzungen in Neundorf und Pappelschnitt in Atzendorf. „Und immer wieder funktionieren Sondergenehmigungen vom Landkreis. Das müsste dem Landrat doch auch mal auffallen!“ Die Vögel hätten sich längst eingenistet. „Da schlüpfen schon fast die Jungen“, meint Hauser und vermisst schließlich noch die Vorbildwirkung einer Kommune in solchen Fällen.

Nach Umgestaltung mehr begrünt als bisher

Susanne Epperlein vom zuständigen Fachdienst Bauen und Sanieren der Stadt erklärt den Planungsvorgang, der anders nicht hätte ablaufen können. „Mit Beschluss am 3. Februar 2020 hat sich der Ausschuss für Bau, Sanierung, Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Vergaben für diese Variante der Gestaltungsvorschläge entschieden. Ab diesem Zeitpunkt wurde die Ausführungsplanung durch das beauftragte Planungsbüro betrieben.“ Dazu seien mit allen Trägern öffentlicher Belange und den übergeordneten Behörden Abstimmungen erfolgt. „Erst bei der Vermessung und Bestimmung der tatsächlichen Baugrenzen konnte konkret und abschließend festgelegt werden, welche Bäume tatsächlich weichen müssen oder ob etwas von der Bepflanzung erhalten bleiben kann“, so Epperlein weiter. „Die Ausführungsplanung ist Anfang April der Stadt übergeben worden und versetzte sie in die Lage, die Sanierungsmaßnahme öffentlich auszuschreiben.“

Am 26. März wurde derweil der entsprechende Antrag bei der unteren Naturschutzbehörde auf Beseitigung der Bepflanzung gestellt. Die gab am 14. April „grünes Licht“.

„Unser Fachdienst hat versucht, die Kleingehölze, welche ebenfalls gerodet werden müssen, zu retten und diese in die leeren Beete des Athenslebener Wegs umsetzen zu lassen“, unterstreicht die Fachdienstleiterin, dass auch sie und ihre Kollegen es sehr bedauern, die Bepflanzung in dem Umfang entfernen lassen zu müssen.

Der Umsetzungsversuch sei aus personellen Gründen gescheitert, die auch den Stadtpflegebetrieb in der gegenwärtigen Corona-Situation treffen.

„Eine frühere Beseitigung hätte eine vollständige Entfernung bedeutet und die Zeit bis zum Anfang der tatsächlichen Bautätigkeiten ohne Begrünung der Verkehrsanlage verlängert“, gibt Susanne Epperlein noch zu bedenken und kündigt an: „Die Kleinpflanzen im Hochbeet zwischen Ein- und Ausfahrt des Parkplatzes bleiben erhalten und werden im Zuge der Baumaßnahme mit Technik an andere Stelle versetzt, um zumindest diese Pflanzen zu retten.“

Abschließend versichert sie noch, dass man die Bäume und Sträucher untersucht habe, ob Vögel drin nisten. „Der Parkplatz wird nach seiner Umgestaltung in größerem Rahmen begrünt sein als bisher“, ist Susanne Epperlein zuversichtlich.