Gehen die Staßfurter Eisenbahnfreunde auf Tour, haben sie stets Kaffeservice dabei, die aus der Baushausschule stammen.

Staßfurt l Als sich die Staßfurter Eisenbahnfreunde vor einigen Jahren einen historischen Mitropa-Wagen besorgten, hatte der quasi noch eine komplette Ausstattung an Bord. Und so gelingt es den Hütern der alten Eisenbahntechnik, ihre Fans und Besucher nicht nur mit ihrem original Mitropa-Speisewagen zu begeistern, sondern ihnen auch mit originalen Mitropa-Geschirr den Kaffee zu servieren.

Das einfache und zweckmäßige Design dieser zu DDR-Zeiten allgegenwärtigen Kaffeetassen hat seine Wurzeln in der Bauhausschule. Die Teile sind gut stapelbar. Das Geschirr der Staßfurter hat einen grünen oder blauen Rand.

„Wir können glücklicherweise noch immer auf doppelt so viele Kaffee-Service zurückgreifen, wie Sitzplätze in unserem Speisewagen vorhanden sind“, freut sich Vereinssprecher Michael Schütze. Der Wagon bietet 24 Reisenden Platz.

Der Mitropa-Wagen empfängt Gäste insbesondere bei den Eisenbahnfesten auf dem Vereinsgelände am Güstener Weg. Das nächste Mal übrigens schon am 30./31. März wieder.

Wenn es der Fahrplan zulässt, wird dem vereinseigenen Salzland-Express bei seinen beliebten Sonderfahrten auch der beige-orange-farbene Versorgungswagen angehängt. Die nächsten Sonderfahrten führen am 27. April zum Technikmuseum Berlin, 26. Mai, auf „Salzige Tour“ nach Zielitz und am 22. Juni nach Sonneberg. Selbstverständlich mit original Mitropa-Geschirr im Bauhausstil an Bord.