Bahnübergang in Staßfurt fast fertig

Hier fehlt nur noch der Asphalt für einen sanierten Bahnübergang in der Bernburger Straße in Staßfurt.

Staßfurt/Güsten - Falk Rockmann

Es kann sich nur noch um Stunden handeln, und der Bahnübergang in der Bernburger Straße in Staßfurt wird wieder für den Straßenverkehr freigegeben. Die Gleisbauer waren in den vergangenen drei Wochen hier nur nachts aktiv – wegen des laufenden Zugverkehrs.

Weiterer Bahnübergang in Güsten gesperrt

Außerdem wurde zwischenzeitlich die Baustelle zur Erneuerung des nächsten Bahnübergangs zwischen Rathmannsdorf und Güsten eröffnet. Zum Abschluss in Staßfurt werden nun noch die Zwischenräume asphaltiert. Am morgigen Freitag, 10 Uhr, soll der Verkehrsknoten wieder komplett nutzbar sein. Ob die Sperrzeit für den Bahnübergang Güsten bis Freitag, 25. September, 10 Uhr, eingehalten werden kann?