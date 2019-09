Von Egeln über Schneidlingen und Groß Börnecke bis nach Staßfurt mit dem Zug. Diese Vision rückt wieder in weite Ferne.

Egeln l Pläne, einer alten Bahnstrecke für den Personenverkehr neues Leben einzuhauchen, gestalten sich schwierig. Die Wiederbelebung der Bahnstrecke zwischen Staßfurt und Egeln über Hecklingen, Groß Börnecke und Schneidlingen hängt im Moment in der Schwebe. Das teilte die Vorsitzende des Vereins Nebenbahn Staßfurt Jasmin Denkewitz auf Nachfrage der Volksstimme mit. Es hätten bestimmte Änderungen stattgefunden, erklärte sie. Der rote Triebwagen könne jetzt im Moment nicht mehr „unter der Flagge“ der Ascherslebener Verkehrsgesellschaft (AVG) fahren.

Der Verein brauche daher ein neues Verkehrsunternehmen, um die Strecke wieder befahren zu können. Bisher habe der Verein noch keine neue Firma gefunden, sagte Denkewitz, daher liege das Projekt im Moment auf Eis, musste sie mit Bedauern mitteilen. Der rote Zug steht gegenwärtig auf dem Bahnhof in Egeln. Alles gestalte sich derzeit „schwierig“, sagte sie.

Vermutlich werde mit dem Zug für die Bevölkerung in diesem Jahr keine Fahrt mehr angeboten werden. Als kleiner Verein allein könne man die Strecke nicht stemmen, das sei ja auch mit erheblichen Kosten verbunden. „Wir suchen daher dringend nach einem Unternehmen, das mit uns kooperiert. Dazu brauchen wir auch ein vernünftiges Konzept.“

Erfolgreicher Testlauf

Nachdem ein einwöchiger Testlauf vor knapp zwei Jahren erfolgreich war, war darüber nachgedacht worden, die Strecke dauerhaft wieder zu beleben. Denn zwischen Staßfurt und Egeln ist schon seit langer Zeit kein Personenzug mehr unterwegs. Güterzüge fahren dort aber noch lang. Weil der Testlauf mit dem roten Personenzug erfolgreich war und von der Bevölkerung rege angenommen wurde, gingen die Überlegungen des Vereins dahin, den Zug wieder dauerhaft in die Spur zu schicken. „Wir hatten ursprünglich sogar darüber nachgedacht, die Strecke noch weiter zu führen über Egeln bis nach Etgersleben.“

Doch alle Überlegungen der Reanimation seien aus behördlichen und organisatorischen Gründen im Moment einfach nicht umsetzbar.

Für den Verein allein wäre das Betreiben der Strecke unter anderem kein Ehrenamt mehr, sondern ein Gewerbe. „Das Ganze bringt Spannungen mit sich. Das Betreiben der Strecke würde unsere Kapazitäten sprengen“, erklärt die Vereinschefin.

Zu den Nebenbahnern aus Staßfurt zählen derzeit 15 Mitglieder. Aufwand und Nutzen würde in keine Verhältnis stehen, heißt es. Die Zahl der Fahrgäste würden angesichts mehrerer Millionen, die das Vorhaben wahrscheinlich kosten würde, sicher nicht ausreichen. Das wäre dann alles andere als rentabel, sagt die Staßfurterin.

Sie schildert einen Blick hinter die Kulissen. An dem Vorhaben hänge sehr viel dran. Zum einen seien alle Vereinsmitglieder berufstätig. Vor etlichen Jahren habe man in Zusammenarbeit mit der AVG die Strecke für den Personennahverkehr wieder instand gesetzt. Schon damals sei das mit einem enormen Aufwand verbunden gewesen. Damit der Triebwagen generell fahren kann, seien zig Anmeldungen nötig, schon im Vorfeld. Positiv festzuhalten bleibe, dass der Triebwagen sich in einem verhältnismäßig guten Zustand befinden soll. Der Verein kaufte ihn 2016. Er steht jetzt in Egeln auf dem Bahnhof, darf aber nicht bewegt werden. „Im Schienenverkehr ist eben alles komplizierter“, resümiert Jasmin Denkewitz.

AVG und Verein kooperieren nicht

Bleibt zu fragen, warum der Verein nicht mehr mit der AVG kooperiert? Womit das zusammenhängt erklärt der neue Geschäftsführer Axel Gassmann: „Wir dürfen es nicht machen, weil wir keinen Personennahverkehr durchführen dürfen. Unser Unternehmen darf nur den Güterverkehr, aber keinen Reiseverkehr anbieten.“ Die Strecke von Staßfurt über Hecklingen und Egeln bis nach Etgersleben ist alles in allem 23 Kilometer lang. Die AVG kümmert sich nach wie vor um die Instandhaltung der Gleise. Dort werden nach wie vor Güterzüge abgestellt und es findet Gassmann zufolge Rangierbetrieb statt. Trotzdem werde versucht, zu dem Verein Kontakt zu halten, auch wenn die Zusammenarbeit nicht mehr möglich sei. Vorher war die Verbindung auch personell verflochten. Denn der Ex-Geschäftsführer der AVG war auch der Vorsitzende des Vereins. Das ist jetzt nicht mehr so.