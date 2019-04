Gleisbau zwischen Staßfurt und Eickendorf führt zu Zugausfall. Als Ersatz sollen Busse rollen.

Staßfurt/Schönebeck l Wegen Weichenbauarbeiten zwischen Staßfurt und Eickendorf kommt es zu Beeinträchtigung des Zugverkehrs von Freitag, ab etwa 18 Uhr, bis Sonntag,etwa gegen 24 Uhr. Während dieser Zeit fallen die Züge der Regionalexpresslinie RE 10 (Erfurt – Sangerhausen – Staßfurt – Magdeburg) und der Regionalbahnlinie RB 41 (Aschersleben – Staßfurt – Magdeburg) jeweils zwischen Staßfurt und Magdeburg Hauptbahnhof und Gegenrichtung aus.

Zwischen Staßfurt und Schönebeck und Gegenrichtung werden die ausfallenden Züge durch Busse im Schienenersatzverkehr ersetzt. Zwischen Schönebeck und Magdeburg Hauptbahnhof werden Fahrgäste gebeten, den Regionalexpress RE 30 oder die S-Bahnlinie S 1 zu nutzen. Dazu bestehen in Staßfurt günstige Übergänge vom Schienenersatzverkehr zum RE 30 in Richtung Magdeburg und in der Gegenrichtung von der S1 zum Schienenersatzverkehr in Richtung Staßfurt.

Die Fahrt um 0.51 Uhr ab Magdeburg Haupzbahnhof nach Aschersleben (RB 41) wird in den Nacht vom Freitag zum Sonnabend und vom Sonnabend zum Sonntag komplett durch einen Bus ersetzt.

Bedingt durch die längere Fahrzeit der Busse werden Fahrgäste gebeten, sich auf längere Reisezeiten einzurichten. Fahrgäste mit Kinderwagen, Rollstühlen und Fahrrädern sollten beachten, dass in den Bussen nur eingeschränkt Platz zur Verfügung steht. Die Fahrradmitnahme ist eingeschränkt und kann nicht garantiert werden. Fahrgäste werden gebeten, während der Baumaßnahme möglichst auf die Fahrradmitnahme zu verzichten.

Informationen zu Fahrzeiten findet man auf www.abellio-mitteldeutschland.de. Informationen zu den Fahrplanänderungen gibt es zudem an den Aushängen auf den Bahnhöfen und über die kostenfreie Abellio-Hotline (0800) 223 55 46.