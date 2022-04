Bald gibt es Speisesalz made in Staßfurt

Staßfurt (sl) - Es geht in die heiße Phase. Im neuen Ciech Salzwerk in Staßfurt beginnt demnächst die Produktion von Speisesalz. „Wir treffen zurzeit alle Vorkehrungen, um mit der Herstellung von Speisesalz beginnen zu können“, gibt Andrzej Dawidowski, Leiter des Salzgeschäfts der Chemiegruppe, in einer Mitteilung des Unternehmens bekannt. Nachdem bereits im Juni die ersten Salztabletten vom Band gerollt sind, ist dies nun der nächste wichtige Schritt in der in diesem Jahre in Staßfurt in Betrieb genommenen Siedesalzanlage.