Bald testen auch mobile Teams im Salzlandkreis

Staßfurt (vs)

Die beiden Fahrzeuge sind da, die Teams stehen bereit. In einigen Tagen können Bürger insbesondere in kleineren Orten im Salzlandkreis die Möglichkeit nutzen, sich mit einem Schnelltest auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen. Dafür schickt die Kreisverwaltung des Salzlandkreises mobile Test-Teams auf die Straße. Das teilte das Landratsamt am Mittwoch der Volksstimme mit.

Mit dem Start der mobilen Test-Teams kann die Kreisverwaltung nach rund fünf Wochen Vorbereitungszeit das bereits bestehende Netz von Schnelltest-Möglichkeiten erweitern. Zugleich gelingt es, Lücken in Regionen des Salzlandkreises zu schließen, in denen trotz allem Engagements bisher keine Schnelltest-Stationen beziehungsweise Drive-in aufgebaut werden konnten. Dabei handelt es sich vor allem um kleinere Gemeinden.

Nach bisherigem Stand wird das Team „Bernburg-Schönebeck“ in regelmäßigen Abständen in Könnern, Nienburg, Calbe, Barby und Eggersdorf Schnelltests anbieten. Das Team „Aschersleben-Staßfurt“ wird in Güsten, Hecklingen, Hoym, Neu Königsaue und Schneidlingen unterwegs sein, wird angekündigt.

Aktuell gibt es 24 feste Anlaufpunkte im Salzlandkreis, um sich mit einem Schnelltest auf das Coronavirus testen zu lassen. Dabei bieten zertifizierte Apotheken, Ärzte, Vereine, Gastronomen sowie weitere Firmen Schnelltests an – mit und ohne Terminreservierung.