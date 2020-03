Der Vorstandschef der Salzlandsparkasse Hans-Michael Strube im Gespräch zu den Auswirkungen der Coronakrise.

Egeln l Die Corona-Krise macht nicht vor den Banken halt. Was sie für die Salzlandsparkasse bedeutet und wie das kommunale Kreditinstitut sich und seine Kunden darauf eingestellt hat, erläuterte der Vorstandsvorsitzende Michael Strube.

Deutschland durchlebt derzeit die schlimmste Krise nach dem Zweiten Weltkrieg und das nach der Finanzkrise und der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Wie schätzt die Salzlandsparkasse die Lage ein und wie ist sie für diese Herausforderung gewappnet?

Hans-Michael Strube: Zunächst stelle ich fest: Die Salzlandsparkasse ist ein robustes Kreditinstitut und stabil für die Zukunft aufgestellt. Den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen seit der Finanzkrise und der Einführung von Negativzinsen durch die Europäische Zentralbank sind wir mit internen Kostensenkungen und stark ausgeprägtem Kundengeschäft, vor allem in der Herausgabe von Krediten, entgegengetreten.

Die aktuelle Corona-Krise wirkt sich zunächst auf unser Tagesgeschäft aus und beeinflusst nicht die Geldanlagen und langfristigen Kredite unserer Kunden. Allerdings müssen wir bei dauerhaften Beeinträchtigungen des öffentlichen Lebens durch die Pandemie auch mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten bei unseren regionalen Unternehmen rechnen. In der Folge könnten auch die Arbeitnehmer der lokalen Wirtschaft, also unsere privaten Kreditnehmer, in wirtschaftliche Not geraten. Die über Jahre aufgebauten, aufsichtsrechtlich geforderten Reserven lassen uns jedoch ausreichend Spielraum, um die anstehenden Herausforderungen gemeinsam mit unseren Kunden zu meistern.

Was will die Sparkasse tun, damit die Wirtschaftsunternehmen im Landkreis nicht kollabieren?

Wir stehen in dieser Zeit vor allem mit unseren besonders von der Krise betroffenen gewerblichen Kunden in Verbindung. Die Herausforderungen sind sehr individuell, je nach Branche oder Unternehmensgröße. Wir bereiten uns auf unbürokratische Hilfen vor - nicht nur bei der Antragstellung von Förderkrediten, die vom Bund in Aussicht gestellt wurden. Nein, wir bieten unseren Kunden auch an, die Corona-Soforthilfen unter bestimmten Voraussetzungen vorzufinanzieren. Damit können wir sehr schnell die Liquidität vor Ort weitergeben, denn Zeit ist ein wesentlicher Faktor bei allen Hilfsmaßnahmen.

Auf welche Einschränkungen müssen sich die Kunden wegen der Krise einstellen?

Persönliche Beratungen beschränken sich mit Verweis auf die von der Regierung ausgesprochenen Kontaktsperren auf absolut notwendige Gespräche. Unsere Mitarbeiter stehen mit ihren Kunden per Telefon, Facetime, App, E-Mail oder Chat zur Verfügung.

Können die Sprechstunden in den Filialen aufrecht erhalten werden?

Wir haben uns in Folge der Corona-Pandemie weiterhin dezentral „aufgestellt“. Das heißt, dass wir Servicedienstleistungen inklusive Bargeschäfte an 20 Standorten weiter zu angepassten Öffnungszeiten anbieten. Wir haben noch 20 Geschäftsstellen von insgesamt 46 geöffnet.

In unseren Filialen haben wir alle empfohlenen Hygienemaßnahmen umgesetzt. Das schließt zum Beispiel ein, dass Bargeldgeschäfte vornehmlich an unseren schutzverglasten Kassen abgewickelt werden. Wir bitten weiterhin unsere Kunden, Zahlungsverkehrsbelege, zum Beispiel Überweisungsformulare, in die Briefkästen in den Filialen einzuwerfen. Übrigens: Eine vollständige Liste der geöffneten Standorte finden unsere Kunden im Internet unter www.salzlandsparkasse.de.

In welcher Form erfolgt die Beratung der Kunden, zum Beispiel, wenn es um einen Kredit geht?

Wir nutzen, wie bereits beschrieben, vornehmlich die Kommunikation per Telefon, Facetime und E-Mail. Nur in absoluten Ausnahmefällen stehen unsere Berater unter Beachtung der empfohlenen Hygienevorschriften persönlich zur Verfügung.

Ist die Versorgung der Kunden mit Bargeld auch weiterhin uneingeschränkt gesichert?

Ja, die Bargeldversorgung in Deutschland ist gesichert. Im Salzlandkreis stehen wir unseren Kunden auch in Zeiten der Corona-Krise in 20 Geschäftsstellen für Bargeldgeschäfte zur Verfügung. Darüber hinaus sind unsere 63 Geldausgabeautomaten rund um die Uhr in Betrieb.

Sind die Geldautomaten und das Bargeld sicher vor dem Virus?

Wir desinfizieren die Tastenfelder an den Geldautomaten regelmäßig – dennoch raten wir unseren Kunden zur Beachtung der allgemeinen Hygieneregeln – insbesondere zu häufigem Händewaschen.

Das Bargeld selbst wurde bislang nicht als „Übertragungsweg“ des Virus ausgemacht. Wir empfehlen darüber hinaus für tägliche Zahlungsvorgänge verstärkt das kontaktlose Bezahlen mit der Sparkassen-Card, mit einer Sparkassen-Kreditkarte oder mittels Smartphone zu nutzen.

Wie wirkt sich die Corona-Krise auf die Mitarbeiter und die Arbeit der Salszlandparkasse aus?

Wir haben frühzeitig unsere internen Notfallpläne aktiviert und über die Verteilung unserer Mitarbeiter auf mehrere Standorte, die Nutzung von Home-Office-Lösungen oder auch Schichtbetriebe auch intern „dezentralisiert“. Die Regelungen führen nicht zu Einschränkungen im Geschäftsverkehr mit unseren Kunden.

Die Bargeldversorgung, die Aufrechterhaltung des Zahlungsverkehrs und die Kreditversorgung können wir absichern. Unsere Kunden können sich in dieser globalen, europäischen, aber auch deutschen Krise auf die Salzlandsparkasse und ihre Verbundunternehmen verlassen. In der Verantwortung für Kunden und Mitarbeiter kann man erkennen, wie gut es ist, in einer solchen Notsituation auf die Sparkasse zurückgreifen zu können. Dies belegt die Zukunftsfähigkeit der dezentralen Struktur der Sparkassen-Finanzgruppe mit Präsenz in der Fläche und einer Vielzahl von Geschäftsstellen.

Wie viele Mitarbeiter hat die Salzlandsparkasse insgesamt und wie viele davon befinden sich in Kurzarbeit oder im Home-Office?

Die Salzlandsparkasse beschäftigt rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben schon vor einigen Wochen begonnen, vorhandene Home-Office-Lösungen auszubauen, Schichtpläne zu erstellen und Vertretungslösungen umzusetzen. Mehr als die Hälfte unserer Mitarbeiter arbeitet seit der vergangenen Woche nicht mehr an ihrem „üblichen“ Arbeitsplatz, sondern von zu Hause aus.

Ziel aller Anstrengungen ist die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs für unsere Kunden - bei maximaler Vorbeugung etwaiger Infektionsgefahren für Mitarbeiter und Kunden der Sparkasse.