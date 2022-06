Bänke in Hecklingen mutwillig zerstört

Hecklingen - Der Hecklinger Ortschaftsrat unterstützt den Vorschlag von Judith und Uwe Doberstein, die vor kurzem nach Hecklingen gezogen sind, die Stadt attraktiver zu machen. Judith Doberstein regte an, ein Gelände mit Frühlingsblumenzwiebeln anzulegen. „Dafür bietet sich die Fläche am Ortsteingang aus Richtung Staßfurt an, wo der Stadtseniorenbeirat neue Bäume gepflanzt hat“, sagte die Bürgerin, die auch Blühwiesen in Hecklingen eine Chance geben will. Das sei zeitaufwendig und soll nicht sofort passieren. Man müsse sehen, wie das in Hecklingen von den Bürgern aufgenommen werde. In ihrem bisherigen Wohnort in Hohenerxleben seien solche Aktivitäten durch Spenden und durch die „Blümchengruppe“ finanziert worden, sagte Judith Doberstein.