An der A14 werden bei Staßfurt die Auffahrten erneuert. Symbolbild: Martin Rieß

An der Anschlussstelle Staßfurt werden an der A14 in den nächsten Wochen die Asphaltdecken erneuert.

Staßfurt l Autofahrer müssen sich ab nächster Woche auf Behinderungen an der A14-Anschlussstelle Staßfurt einstellen. Grund sind Sanierungsarbeiten, die am Dienstag beginnen. Für 300.000 Euro werden Asphaltdecken aller Auf- und Abfahrten erneuert. Begonnen wird auf der Richtungsfahrbahn Halle. Hier dauern die Arbeiten bis zum 15. Mai. Nach Pfingsten – voraussichtlich in der Zeit vom 2. bis zum 11. Juni – wird in Gegenrichtung Magdeburg gebaut. Dafür werden die Anschlussstellen nacheinander gesperrt. Das heißt, ab 5. Mai (bis 15. Mai) können zunächst Auf- und Abfahrt der Anschlussstelle Staßfurt Richtung Halle nicht genutzt werden. Der Verkehr wird über die Anschlussstelle Calbe und das Autobahnkreuz Bernburg umgeleitet. Aus Richtung Magdeburg kommende Autos, die in Staßfurt die A14 verlassen wollen, fahren weiter bis zum Kreuz Bernburg und wechseln hier auf die andere Fahrbahn, um zurück nach Staßfurt zu gelangen. Wer mit Ziel Halle in Staßfurt auf die A14 fahren will, nutzt zunächst die Auffahrt nach Magdeburg und ändert innerhalb der nächsten Anschlussstelle Calbe seine Richtung. Ab 2. Juni kann dann die Anschlussstelle Richtung Magdeburg nicht genutzt werden. Auch hier stehen Umleitungen zur Verfügung. In diesem Jahr werden acht Anschlussstellen entlang der A2, A9 und A14 instandgesetzt. Die Fahrbahnsanierungen kosten drei Millionen Euro.

Schlagwörter zum Thema: Autobahn 14 | Staßfurt | Schönebeck | Calbe