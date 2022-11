Kanal im Breiteweg in Egeln repariert

Egeln - Im Auftrag der Firma Wassertechnik Betriebsgesellschaft (WTEB) Gänsefurth hat die Firma ABG aus Hecklingen im Breiteweg in Egeln am Mittwoch und am Donnerstag im Bereich der Hausnummern 91 bis 93 Reparaturarbeiten am Kanal durchgeführt. Am Donnerstagnachmittag war davon schon nicht mehr viel zu sehen. Da konnten die Mitarbeiter das Loch schon wieder schließen.