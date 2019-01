Nachdem die Teilsanierung der Hecklinger Grundschule fast abgeschlossen ist, wird jetzt in Groß Börnecke saniert.

Groß Börnecke l Die Teilsanierung des Grundschulzentrums „Bördeblick“ in Groß Börnecke ist fast fertig vorbereitet. In Kürze sollen entsprechende Maßnahmen starten. Das kündigte Bürgermeister Uwe Epperlein (WGH) jetzt an. Die Weichen seien gestellt, meinte er darauf eingehend, dass der Stadtrat während seiner vergangenen Beratungen im Dezember und Januar entsprechende Beschlüsse zur Vergabe der Bauleistungen – sieben Gewerke sind nötig – gefasst hatte. Demnach seien die dazu nötigen Verträge verschickt worden, teilte Epperlein mit. Jetzt konnte er sagen, dass es Mitte Februar los gehen soll.

Die gesamte Sanierung fußt auf einem Brandschutzkonzept. Arbeiten für Rohbau, Trockenbau, Fassade und Giebel sind Grundlage des gesamten Vorhabens.

Neue Elektrik

Die Elektrik soll erneuert werden. Das zieht Maler- und Bodenarbeiten mit sich. Außerdem hat die Stadt jetzt auch schriftlich was in der Hand, woher ein komischer Geruch im gesamten Gebäude kommt. Es hatten Kernbohrungen stattgefunden, um in die Tiefe zu schauen. Untersuchungen kamen zu dem Ergebnis, dass der Geruch nicht gesundheitsgefährdend sein soll. Das wurde der Stadt schriftlich bestätigt. Ursache sind danach alte PVC-Beläge und der Kleber. „Für uns war es wichtig, in die Tiefe zu schauen, um sicher zu sein, dass es sich nicht um schädigende Gase oder andere Stoffe handelt.“ Und das sei jetzt ausgeschlossen, heißt es dazu aus dem Bauamt. In die Teilsanierung sollen alles in allem 498.300 Euro und in den nächsten Jahren langfristig auch in die Erneuerung der Turnhalle weitere 570.000 Euro fließen.

Das Schulgebäude stammt aus den frühen 1970er Jahren. Dass Handlungsbedarf besteht, hatte sich in den vergangenen Jahren immer wieder abgezeichnet und für Diskussionen gesorgt. Das Thema beschäftigt den Stadtrat seit langer Zeit. Finanzierungspläne und Vorhaben zur Teilsanierung wurden auch mehrfach geändert und angepasst. Ursprünglich sollte Geld aus dem Förderprogramm Stark V genutzt werden. Mittel werden nunmehr aus der nicht verbrauchten Investionspauschale der Stadt genutzt. Um weitere Fördermittel will sich die Kommune bemühen. Bewerbungen laufen weiter.

In den vergangenen Wochen gab es zudem Verzögerungen wegen eines Brandschutzgutachtens. Das Warten auf Zuarbeiten und Bestätigungen soll aber jetzt ein Ende haben. „Das Brandschutzgutachten liegt jetzt beim Landkreis.“ Wenn alles gut laufe, liege die Baugenehmigung damit in Kürze vor, sagte Epperlein gestern. Er zeigte sich außerdem optimistisch, dass die Baumaßnahme parallel zum Unterricht gut laufen kann. Dass das funktioniere, habe die erfolgreiche Teilsanierung der Grundschule in Hecklingen, die nunmehr fast abgeschlossen ist, gezeigt. Mit der Lehrerschaft in Groß Börnecke sei alles abgestimmt. „Ich bin überzeugt, dass in Groß Börnecke alles genauso gut ablaufen wird wie in Hecklingen“, sagte Epperlein.

Ortsbürgermeisterin Ethel-Maria Muschalle-Höllbach (WGH) machte auf die Wichtigkeit des Projektes aufmerksam. Wegen der Sicherheitsbestimmungen sei das Vorhaben unaufschiebbar. Das habe den positiven Nebeneffekt, dass moderne Standards der Digitalisierung geschaffen werden könnten. Natürlich könnte nicht alles gemacht werden, der nächste Schritt danach sei die Turnhalle. Denn ohne Sportunterricht könnte keine Schule zugelassen werden und hier bestehe ebenfalls dringend Handlungsbedarf, sagte sie.