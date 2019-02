Für das Dr. Frank-Gymnasium in Staßfurt gibt es endlich Geld vom Land Sachsen-Anhalt, um den Brandschutz weiter zu verbessern.

Staßfurt l Eine Mitteilung des Finanzministeriums Sachsen-Anhalt flattert ins E-Mail-Postfach des Staßfurter Gymnasiums. Es gibt 810.000 Euro von Bund und Land, aus dem Förderprogramm Stark V. Damit kann der Salzlandkreis, der die Schule betreibt, die gesamten Kosten für eine Sanierung bezahlen und muss selbst keinen Euro beisteuern.

„Natürlich freuen wir uns über diese Zusage, auf die wir schon seit geraumer Zeit warten“, erklärt Schulleiter Steffen Schmidt dazu. Dass das Gymnasium in Sachen Brandschutz und Barrierefreiheit auf Vordermann gebracht werden muss, steht schon lange fest.

Finanzminister André Schröder lässt in der Mitteilung verlauten: Dass in einem so alten Gebäude nicht alles den heutigen Vorschriften entspreche, sei durchaus nachvollziehbar. „Gemeinsam mit dem Bund können wir als Land den Salzlandkreis dabei unterstützen, das Haus 1 des Dr. Frank-Gymnasiums auf den aktuellen Standard zu verbessern.“

Arbeiten am Haus 1

Genauer geht es um das Haus 1. Das Gebäude beherbergt heute Aula, Lehrerzimmer, Schulleiterzimmer und etliche Klassenräume und liegt an dem Hof mit der neuen Laufbahn und Mensa an. Es wurde im Jahr 1914 eingeweiht, ist damit 105 Jahre alt. Im Haus 1 werden die 10. bis 12. Klassen unterrichtet, 296 Schüler. Im Haus 2, das über die Straße liegt, mit der Sporthalle auf dem Schulhof, lernen die restlichen 539 Schüler.

„Die neuen Vorschriften zum Brandschutz sind heute eben anders“, sagt Steffen Schmidt „und dem müssen wir uns stellen“. „Bei uns hat es in der Vergangenheit nicht gebrannt, es gab nie eine Panik.“ Dennoch habe man im Haus 1, das die heutigen Anforderungen nicht zu 100 Prozent erfüllt, schon Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Zum Beispiel werde in der Aula nicht mehr die maximal mögliche Gästezahl zugelassen, bei Chorproben werden die Türen offen gelassen. Denn es ist kein zweiter Fluchtweg vorhanden.

Fahrstuhl und mehr

„Wichtig ist, dass dem Charakter des Gebäudes nicht geschadet wird“, betont der Schulleiter. Die geplanten Bauarbeiten, die der Salzlandkreis organisiert, und vergibt, betreffen das sogenannte „Schulleiterhaus“. Das ist der Gebäudeteil, wo heute Lehrerzimmer, Aufenthaltsraum, Schulleiterzimmer, Sekretariat und Co. liegen. Es entstehen ein neues Rektorat, ein neues Lehrerzimmer, eine neue Bibliothek sowie neue Klassenzimmer. Dazu kommen eine neue Fluchttreppe und ein neuer Fahrstuhl, der an die Stelle des heutigen Aufenthaltsraums kommt. Zudem wird ein barrierefreies WC gebaut sowie die Elektroinstallation erneuert.

Schulleiter und Stellvertreter werden in das erste Obergeschoss umziehen. Die Lehrer bekommen ihr Zimmer an der Stelle des aktuellen Schulleiterzimmers.

Die Bauarbeiten sollen in diesen Sommerferien beginnen, da vorher, ab April, Prüfungszeit ist. Die groben Abbrucharbeiten sollen in der Sommerpause geschafft sein. Bis August 2020 soll alles fertig sein. Schulleiter und Lehrer weichen in der Bauphase in Unterrichtsräume aus.

Neue Brandschutzvorschriften seien im anderen Haus 2 bereits umgesetzt worden, so Steffen Schmidt. Dort müssten nach den kommenden Bauarbeiten dann noch Schallschutzdecken eingebaut werden und Kabel für digitale Geräte abgedeckt werden.