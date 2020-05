Der Baugewerbe-Verband warnt vor wirtschaftlichen Einbußen im Baugewerbe mit weniger Aufträgen. Im Salzlandkreis ist davon nichts zu spüren.

Staßfurt l Die positive Nachricht in sonst wirtschaftlich mauen Zeiten verbreitet die Industriegewerkschaft (IG) Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) mit Freude. 331 Wohnungen wurden im Salzlandkreis 2018 genehmigt, teilt die IG Bau mit und beruft sich auf Zahlen des Statistischen Bundesamts und Erfahrungen in der Baustoffindustrie. „Bau bleibt krisenfest: Während die Corona-Pandemie ganze Wirtschaftszweige lahmlegt, ist auf Baustellen weiter viel zu tun“, konstatiert die Gewerkschaft. „Trotz Corona sind die Auftragsbücher voll. Die Firmen arbeiten jetzt die Wohnungsbauprojekte vom Ein- bis zum Mehrfamilienhaus ab“, sagt Elke Bobles, Bezirksvorsitzende der IG Bau Altmark-Börde-Harz.

Auch in Staßfurt laufen wichtige Bauvorhaben wie der Neubau der Bodebrücke in der Förderstedter Straße, der grundhafte Ausbau der Gollnowstraße oder der Bau des „Hauses am See“ am Stadtsee unverändert und ohne Verzögerungen weiter. Alles gut also auf dem Bau? Nicht ganz.

Der Baugewerbe-Verband Sachsen-Anhalt sieht das kritischer. „Trotz erheblicher Einschränkungen laufen vielerorts die Baustellen noch weiter. Wie lange ist aber fraglich, denn während zum Jahresanfang die Auftragsbücher vieler Bauunternehmen in Sachsen-Anhalt noch gut gefüllt waren, ist das Polster nun geschrumpft“, teilt der Verband mit. „Angesichts der wirtschaftlichen Folgen durch die Corona-Pandemie sind nun zahlreiche Vorhaben auf Eis gelegt; brechen nämlich Aufträge in Größenordnungen weg, halten Unternehmer das Geld zusammen und stellen Investitionen für neue Industrieanlagen oder Büros vorerst zurück“, sagt der Präsident des Baugewerbe-Verbandes Sachsen-Anhalt, Peter Nitschke. „Gleiches gilt für die privaten Haushalte; sind Arbeitnehmer in Kurzarbeit, werden sie jetzt weder ein Haus bauen wollen, noch Sanierungsarbeiten in Auftrag geben.“

Angst vor Auftragslöchern

Der Verband kritisiert, dass die Vergabe kommunaler Bauaufträge ins Stocken geraten sei. Die zuständigen Ämter wären nur schwach oder gar nicht besetzt. „Uns treibt daher die große Sorge, dass in acht bis zwölf Wochen vielerorts Auftragslöcher entstehen, die zum Stillstand führen werden.“ Bei Bauunternehmen entstünden Schwierigkeiten durch die Pandemie. Es folgten Einschränkungen und Probleme mit Auftragsausfällen. „Eine solche Phase kann nicht überbrückt werden“, kritisiert Peter Nitschke. Im Zuge der Lockerungen müssten in den Kommunen weiter Bauvergaben erfolgen. „Wir erwarten von der Politik, dass jetzt gerade im öffentlichen Bau weiter Projekte ausgeschrieben, vergeben und abgewickelt werden“, so Nitschke.

Wie ist das bei den Baufirmen in der Region? Die Firma „Straßen- und Tiefbau Unseburg“, hat bisher keine Auswirkungen gespürt. „Corona hat uns nicht getroffen. Wir arbeiten genauso weiter“, sagt Roland Berlig, Leiter Kalkulation. „Auch seit März haben wir zahlreiche neue Aufträge bekommen. Es gibt viele Ausschreibungen.“ Ein paar Kollegen wären in Kurzarbeit gewesen. Das hatte aber keine betrieblichen Gründe. In Staßfurt baut die Unseburger Firma unter anderem in der Gollnowstraße.

Günter Döbbel ist Bauleiter „Schlüsselfertiges Bauen“ der Staßfurter Niederlassung von Industriebau Wernigerode. Er sagt: „Die Auftragslage ist sehr gut. Wir sind bis zum Jahresende ausgebucht.“ Auch seit März wären zwei bis drei neue Aufräge hereingekommen, weitere sind in Verhandlung. „Die Corona-Krise macht sich nur bemerkbar, weil wir mehr Autos und Unterkünfte brauchen, um die Abstandsregelungen einhalten zu können.

Voller Zuversicht ist auch der Salzlandkreis. „Wenn wir die Aktivität der Bauherren anhand der Bauanträge an den Salzlandkreis verfolgen, stellen wir derzeit keine signifikanten Veränderungen fest. Bis zum 30. April hat der Salzlandkreis 268 Baugenehmigungen und 61 Bauvorbescheide erteilt. Das entspricht in der Größenordnung den Zahlen des Vergleichszeitraums im Vorjahr“, teilt Marianne Bothe von der Pressestelle mit. Es gebe geänderte Arbeitsorganisationen. Bauberatungen würden teilweise ohne physische Vor-Ort-Termine stattfinden.

Alles wie geplant

„Die Branche soweit wie möglich zu unterstützen, stellt insbesondere in der aktuellen Situation für uns eine wichtige Form der Wirtschaftsförderung dar“, sagt Landrat Markus Bauer (SPD). Den Firmen wurden Handlungsempfehlungen an die Hand gegeben und Formulare zur Verfügung gestellt, um in der Zeit der Unsicherheit Hilfe anzubieten. Bereits laufende Verfahren werden vom Kreis wie geplant umgesetzt. Dazu gehören Baumaßnahmen an Schulen. Hier gab es einige Förderzusagen, so dass entsprechende Verfahren in den nächsten Monaten begonnen werden können. Auch Bauvorhaben an Verwaltungsbebäuden oder im Bereich der Straßensanierungen gehen voran. Auf der Investitionsliste steht auch der Bau des Touristeninformationszentrums am Ringheiligtum Pömmelte. „Bei routinemäßigen Instandhaltungsarbeiten setzen wir ohnehin auf das hiesige Handwerk“, heißt es.

Weil sich der Salzlandkreis aber in der Haushaltskonsolidierung befindet, werden alle Maßnahmen auf Unabweisbarkeit und Unaufschiebbarkeit geprüft. Landrat Bauer: „Wir werden alle Möglichkeiten nutzen, das hiesige Handwerk zu unterstützen.“ Im Bereich des Vergaberechts werden alle Ermessensspielräume genutzt. Vergaben erfolgen verstärkt im Wege der beschränkten Ausschreibungen oder als freihändige Vergaben. Auch die Möglichkeit von Fristverkürzungen im Rahmen der Vergabeverfahren wird genutzt. Bei der Abrechnung der Leistungen will der Salzlandkreis Schlussrechnungen schnellstens prüfen und nach Bestätigung anordnen.